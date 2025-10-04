4434 شركة كندية مسجلة في عضوية «غرفة دبي»

سجل عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً بنحو 30% خلال العام الماضي، فيما انضمت 535 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الكندية الأعضاء في الغرفة إلى 4434 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، وبذلك تحتل كندا المرتبة الـ10 في قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025.

وذكرت غرف دبي، في بيان أمس، أنها نظمت بالتعاون مع القنصلية العامة لكندا في دبي، وشركة «إينوفيا كابيتال»، طاولة نقاش مستديرة مع وفد ضم ممثلين عن 19 شركة كندية، وذلك بهدف التعريف بالمقومات التنافسية التي يتميز بها الاقتصاد الرقمي في دبي، وفرص الأعمال الواعدة التي توفرها الإمارة للشركات الكندية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التقنيات المتقدمة.

واستقطبت الفعالية 52 مشاركاً من مجتمعي الأعمال في كندا ودبي، وتركزت اختصاصات الشركات الكندية الأعضاء في الوفد على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات الفضائية والحوسبة الكمية والتكنولوجيا الصحية، إضافة إلى الأبحاث وتحليل البيانات ورأس المال المخاطر.

وتناولت النقاشات آفاق التعاون مع الشركات الكندية في مجالات متنوعة، وتم بحث إمكانية توسيع قاعدة علاقات الأعمال بين دبي وكندا، من خلال الاستفادة من التكامل في الخبرات المشتركة ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بما يعزز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، ويدعم بناء المزيد من الشراكات الواعدة بين شركات دبي ونظيراتها الكندية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دبي وكندا ركيزة استراتيجية لتطوير التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي جاذب للشركات الكندية الراغبة في التوسع دولياً، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال ومنظومتها المتقدمة للابتكار وريادة الأعمال».

وانعكاساً لالتزام غرف دبي بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وزيادة نطاق الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، افتتحت غرفة دبي العالمية، خلال يونيو من العام الجاري، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، هو الأول لها في أميركا الشمالية.