طاقة «إمباور» تصل إلى 1.6 مليون طن تبريد

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أحمد بن شعفار، إن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة وصل إلى 1.6 مليون طن تبريد في دبي، فيما ارتفع إجمالي عدد المباني المستفيدة من خدماتها إلى 1684 مبنى في الإمارة.

وكشف في تصريحات صحافية أن المؤسسة تُجري مباحثات للتوسع في خدماتها بالشارقة وإمارات أخرى، خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل التوسع في مشروعاتها داخل دبي، مشيراً إلى أن الحصة السوقية للمؤسسة في دبي - التي تمتلك فيها حالياً 90 محطة تبريد - وصلت إلى 80% من خدمات تبريد المناطق.