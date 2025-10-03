"فوربس الشرق الأوسط" تطلق قمة "قادة الاستدامة" بنسختها الثالثة

تستعد "فوربس الشرق الأوسط" لإطلاق النسخة الثالثة من قمة قادة الاستدامة، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، حيث تُعقد القمة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وبشراكة استراتيجية مع هيئة البيئة - أبوظبي، وجائزة زايد للاستدامة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فيما تشارك مجموعة "NMDC" كشريك رئيسي للحدث.

وتستضيف أبوظبي يومي 14 و15 أكتوبر 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فعاليات القمة تحت شعار "استرشادا بالإرث، التزاما بالاستدامة".

ويشارك في القمة نخبة من القادة وصنّاع السياسات وكبار المستثمرين والخبراء العالميين في مجال الاستدامة، لمناقشة حلول مبتكرة تعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بحسب بيان صادر اليوم.

ومن بين أبرز المشاركين، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوما ماطر"، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر أحمد السويدي، والأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "NMDC"، ياسر زغلول.

وتسلط القمة الضوء على محاور رئيسة، أهمها ريادة دولة الإمارات في العمل المناخي ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في دعم النمو الاقتصادي، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق حلول استدامة قابلة للتوسع، إضافة إلى مناقشة التحول الصناعي نحو خفض الانبعاثات.

وتشمل المحاور أيضا دور رأس المال الموجّه بالأهداف في تحقيق قيمة وطنية شاملة، وتسريع التحول في قطاع الطاقة نحو أنظمة مرنة لمستقبل خالٍ من الكربون، إلى جانب إبراز إسهامات الشباب ورواد الأعمال في قيادة التحول المستدام عالميا.

وقالت الضحاك: "نسترشد بإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الاستدامة ركيزة أساسية لنهضتنا. إن شعار القمة (استرشاداً بالإرث، التزاماً بالاستدامة)، يعكس هذا النهج الذي تتبناه الإمارات لبناء مستقبل مستدام لأجيال المستقبل. ويجسد الحدث التزامنا الراسخ بتحويل هذا الإرث إلى عمل عالمي مؤثر. من خلال جمع العقول الرائدة وصناع السياسات وقادة القطاع الخاص في هذا الحدث وغيره، نسعى مع شركائنا إلى صياغة حلول مبتكرة وتعزيز التعاون الذي يمكنه تحقيق الانتقال الجاد نحو نظم مستدامة في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضافت: "إن تمكين الشباب هو محور استراتيجيتنا الوطنية نحو ترسيخ الاستدامة، فهم ليسوا فقط قادة الغد، بل هم شركاء فاعلون في رحلة التحول الأخضر. وتأتي (منصة مُلتقى الشباب)، التي نطلقها هذا العام تأكيداً على دورهم القيادي في رسم السياسات البيئية وقيادة الابتكار في الاقتصاد الأخضر. ومن خلال توحيد الجهود وتعزيز الابتكار، وبناء الجسور بين مختلف القطاعات، سنكون أكثر قدرة على تسريع وتيرة انتقالنا نحو اقتصاد مرن ومنخفض الكربون، لترسيخ ريادة الإمارات في العمل المناخي العالمي وضمان مستقبل يعود بالخير على الإنسان والكوكب".

بدورها، قالت شيخة الظاهري: "إن اجتماعنا في قمة قادة الاستدامة يجسد التزاماً جماعياً بمستقبل أكثر توازناً، ويؤكد أن العمل المناخي ليس تحدياً عابراً، بل فرصة محورية لبناء غدٍ مزدهر ومستدام. لقد أثبتت أبوظبي أن النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة قادران على المضي قدماً، عبر الاستثمار في العلم والابتكار وتعزيز الشراكات. وتشكل هذه القمة منصة لتوحيد الرؤى ودعمها، وصياغة حلولٍ عملية تلبي طموحاتنا المناخية. ومن خلال المركز المتخصص في تمكين الشباب، نواصل إعداد قادة الغد وضمان استدامة المستقبل للجميع".

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير "فوربس الشرق الأوسط"، خلود العميان: "تعكس قمة قادة الاستدامة التزامنا بخلق حوار فعال يجمع القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول المستدام، مع تسليط الضوء على دور الشباب كمحرك رئيس لهذا التحول. ويأتي إطلاق منصة مخصصة للشباب ضمن أجندة هذا العام ليمنح الجيل الجديد مساحة حقيقية لإيصال صوته وصياغة رؤيته لمستقبل أكثر استدامة، انطلاقا من إيماننا بأن الشباب هم القوة الحيوية لأي تحول بيئي واقتصادي".

بدوره قال زغلول: "يمثّل التعاون حجر الزاوية لتحقيق تقدّم حقيقي ومستدام يعود بالنفع على بيئتنا. وفي مجموعة (NMDC)، نعتز بالمشاركة في قمة (قادة الاستدامة) من (فوربس)، ونعتبرها فرصة مميزة لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات المناخية. وانطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة إقليمية رائدة تعمل عبر قطاعات حيوية متنوّعة، نؤمن بمسؤوليتنا في إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال تبنّي حلول مبتكرة في مختلف مشاريعنا وأسواقنا، بما يخدم الإنسان ويحافظ على الكوكب. والأهم من ذلك، أننا نرى في العمل المناخي والتحوّل الطاقي فرصة استراتيجية كبرى لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام".

ومن خلال إطلاق "منصة مُلتقى الشباب" لأول مرة ضمن فعاليات القمة، والتي تشكّل محطة محورية تُسلط الضوء على دور الجيل الجديد في صياغة مستقبل أكثر استدامة، ستتم مناقشة أبرز القضايا والتوجهات التي يقودها الشباب في العمل المناخي.

ويشمل ذلك دور شباب الإمارات في رسم السياسات البيئية والدبلوماسية المناخية، إلى جانب تسليط الضوء على الشركات الناشئة التي يقودها الشباب في مجالات الاقتصاد الأخضر والإعلام والتواصل المناخي.

كما ستتناول سبل تمكين الشباب من فرص عمل مستدامة واقتصاد محايد للكربون، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم ابتكارات الاقتصاد الدائري والحد من النفايات.

إلى جانب ذلك، تتضمن أبرز فعاليات القمة حفل تكريم للاحتفاء بالرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين ممن يسهمون في دفع أجندة الاستدامة.

وتتعاون "فوربس الشرق الأوسط" مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، وبشراكة استراتيجية مع هيئة البيئة - أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشريك الرئيس مجموعة "NMDC"، إضافة إلى شركاء آخرين.