"طيران الإمارات": نظام جديد للسفر إلى منطقة "شنغن" اعتباراً من 12 أكتوبر

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنه ابتداءً من 12 أكتوبر 2025، سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق نظام الدخول/الخروج الجديد (EES) على حدود منطقة شنغن. ويحل هذا النظام محل عملية ختم جوازات السفر اليدوية، وذلك عبر إنشاء سجل رقمي لمعلومات الدخول والخروج، يتضمن البيانات الأساسية والبيومترية (مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه).

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الشبكي، أنه بالنسبة إلى مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن، والمسافرين إلى أو من منطقة شنغن لإقامة قصيرة، فإن هذا النظام ينطبق عليهم.

وبينت أنه عند الوصول لأول مرة، سيجمع موظفو الحدود البيانات البيومترية للمسافر (بصمات الأصابع ومسح الوجه) إلى جانب بيانات جواز السفر، وسيتم حفظها بشكل آمن في قاعدة بيانات النظام.

وأوضحت أنه في الزيارات اللاحقة، لن يحتاج المسافرون إلى تكرار العملية الكاملة، إذ ستكون البيانات محفوظة مسبقاً، وسيجري تسجيل دخول المسافر وخروجه رقمياً فقط.

وذكرت أن النظام لا يسري على مواطني الاتحاد الأوروبي، أو المقيمين في منطقة شنغن، أو حاملي التأشيرات طويلة الأمد أو تصاريح الإقامة.

ونصحت "طيران الإمارات" المسافرين بتخصيص وقت إضافي لإجراءات العبور الحدودية، خصوصاً في الرحلات الأولى بعد بدء تطبيق النظام.