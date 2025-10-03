«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تدعمان «استراتيجية دبي اللانقدية»

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»، توقيع كل من شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» مذكرتَي تفاهم مع «مالية دبي»، بهدف تعزيز مبادرات الدفع الرقمي، ودعم مستهدفات «استراتيجية دبي اللانقدية»، وبما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مذكرتَي التفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون عبر محاور عدة، تشمل تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وأفضل الممارسات في حلول الدفع غير النقدي، ضمن منظومة السفر والسياحة. كما ستبحث الناقلتان مع «مالية دبي» فرص عقد ورش وجلسات تدريبية، وتقييم اتجاهات اعتماد المدفوعات لدعم جهود التخطيط الاستراتيجي.

وسيركز التعاون على السياح والمسافرين القادمين إلى دبي عبر تطوير مبادرات تعزز تجربة الدفع الرقمي، وتوسع نطاقها لتكون أكثر شمولاً، كما ستدرس الناقلتان والدائرة إطلاق حملات تسويقية مشتركة لتعزيز وعي الزوار بالمدفوعات الرقمية، وتقديم حوافز تشجع على اعتمادها، إضافة إلى توفير حلول متنوعة، مثل الدفع اللاتلامسي.

وكانت دبي استقبلت أكثر من 18.7 مليون سائح في عام 2024، حيث يمثل السياح الذين يعتمدون على الدفع النقدي شريحة كبيرة غير مستثمرة بعد، ما يتيح فرصة واعدة لتسريع اعتماد حلول الدفع الرقمية في أوساط السياح، وفتح آفاق واسعة أمام هذا التحول.

وقّع مذكرتَي التفاهم كل من نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، والمدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في «مالية دبي»، أحمد علي مفتاح.

وقال كاظم، في بيان صادر أمس: «تشكل شراكتنا الاستراتيجية مع (مالية دبي) فرصة مهمة لتسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمي ضمن منظومة السياحة في الإمارة». وأضاف: «من شأن توظيف خبراتنا المشتركة وبنيتنا التحتية المتقدمة أن يدعم رؤية دبي لمجتمع غير نقدي، ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وتابع كاظم: «من خلال هذا التعاون نعمل على تمكين نموذج للسياحة الرقمية المتكاملة يوفّر تجارب سلسة وغنية للزوار، ويشكّل في الوقت ذاته نموذجاً رائداً يحتذى للمدن العالمية الأخرى، كما أن شبكة وجهاتنا الواسعة ستدعم الترويج لمنظومة دبي اللانقدية على الصعيد الدولي، بما يشجع ملايين الزوار سنوياً على اعتماد الحلول الرقمية الآمنة منذ بداية رحلتهم وعملية حجز التذاكر».

من ناحيته، أكد مفتاح أن الشراكة مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، مشيراً إلى إسهامها في توسعة نطاق الاعتماد على المدفوعات الرقمية لتشمل شريحة واسعة من الزوار والسياح الذين تستقطبهم دبي سنوياً.

وقال: «يرسخ تعزيز قنوات الدفع الذكية والآمنة مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة الرقمية والاقتصاد المبتكر، ويعكس التزامنا بتسريع التحول نحو مجتمع لا نقدي يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة المالية، ونحن مطمئنون إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لتبني حلول مالية متطورة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة».

بدوره، قال عبيدالله: «تعكس شراكتنا مع مالية دبي حرصنا على دفع استراتيجية دبي اللانقدية نحو آفاق أوسع، انطلاقاً من التزام (فلاي دبي) الراسخ بتبني الحلول الرقمية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة تعزيز تجربة السفر لملايين الزوار الدوليين الذين يختارون دبي سنوياً، فيما سيسهم تبسيط المدفوعات الرقمية وجعلها أكثر أماناً وسهولة، في تحقيق راحة أكبر لعملائنا، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي ومحركاً للنمو الاقتصادي».