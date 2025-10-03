«نخيل» تُرسي عقداً بـ 169 مليون درهم في جزر دبي

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن تعيين شركة «النصر للمقاولات» لتنفيذ أعمال الطرق الداخلية والمرافق الأساسية لمشروع «باي فيلاز» في جزر دبي، بموجب عقد قيمته 169 مليون درهم.

ويشمل نطاق المشروع تطوير شبكة طرق متكاملة تخدم المجتمع السكني المكون من 636 وحدة، مع تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمرافق الخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق ربط متكامل بين الوحدات السكنية والمساحات العامة وشبكات الطرق الرئيسة في الجزر، بحسب بيان صدر أمس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «سعداء بترسية هذا العقد المهم في مشروع (باي فيلاز) على شركة (النصر للمقاولات)، لاسيما أنه يُمثل محطة محورية في تطوير المشروع، حيث سيرسي الأسس لمجتمع سكني فاخر مكون من 636 وحدة سكنة مُطلة على الواجهة البحرية، مع ضمان متانة البنى التحتية منذ المراحل الأولى».

وأضاف المالك: «يدعم هذا التعاون الاستراتيجي رؤيتنا في تطوير جزر دبي كواجهة شاطئية عالمية، عبر توفير شبكات نقل ذكية تُثري تجربة العيش اليومية للسكان، وتُحفز القيمة العقارية طويلة الأمد للمشروع».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «النصر للمقاولات»، جان نقولا الحلو: «سيعمل فريقنا بتكامل تام مع جميع الأطراف المعنية، مُلتزمين بتحقيق أعلى معايير الجودة التي حددتها (نخيل) ضماناً لتشييد مشروع سيغدو من أبرز الواجهات السكنية والاستثمارية المُبتكرة التي تُجسد تطلُّعات المعيشة العصرية والاستثمار الواعد في دبي».

ويضم مشروع «باي فيلاز» منازل «تاون هاوس»، وفللاً شبه منفصلة، فضلاً عن فلل بحدائق، وفلل فاخرة مطلة على الواجهة البحرية وأخرى شاطئية، ضمن بيئة متصلة على طراز المنتجعات في جزر دبي، ويُشكل هذا المشروع جزءاً من رؤية جزر دبي الشاملة، ويدعم خطة دبي الحضرية 2040 من خلال إنشاء مجمعات سكنية مخططة بعناية، ومساحات عامة، وسهولة الوصول إلى المرافق.