شركة فرنسية تختار دبي لعقد مؤتمرها السنوي بحضور 4000 موظف

اختارت شركة فرنسية عالمية مدينة دبي لعقد مؤتمرها السنوي، الذي انطلق مطلع أكتوبر الجاري، ويستمر على مدى أربعة أيام، بمشاركة نحو 4000 موظف قدموا من مختلف أنحاء العالم.

وقال المدير الإقليمي لمجموعة «فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن استضافة هذا الحدث الضخم تعكس جاذبية دبي وجهة مفضلة للشركات العالمية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، مشيراً إلى أنه تم حجز فندقين تابعين للمجموعة بطاقة تصل إلى 750 غرفة، في حين وصلت نِسَب الإشغال في الفنادق الأخرى بمنطقة عود ميثاء، والقريبة من مكان انعقاد المؤتمر، إلى نحو 100%، وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن جميع قاعات المؤتمرات في فندق «غراند حياة» قد جرى حجزها بالكامل لاستضافة فعاليات المؤتمر، بما في ذلك قاعات المعارض الممتدة على مساحة بنحو 12 ألف متر مربع، حيث يشمل الحدث أيضاً إقامة معرض متخصص تزامناً مع المؤتمر، وأضاف خوجلي: «تمت استضافة الحدث بالشراكة مع مكتب (فعاليات دبي للأعمال)، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط»، لافتاً إلى وجود حجوزات فندقية فردية إضافية للمشاركين في المؤتمر، ما يعزز الأثر الإيجابي للحدث على قطاع الضيافة والسياحة في دبي.

ولفت إلى أن توافر بنية فندقية مرنة وواسعة في دبي يتيح إمكانية استضافة آلاف المشاركين في وقت واحد، مع تنوع في الفئات والخدمات، بما يتماشى مع مختلف متطلبات المنظمين، مشيراً إلى أن الإمارة تُثبت عاماً بعد آخر قدرتها على استقطاب كبريات الشركات العالمية لتنظيم مؤتمراتها وفعالياتها، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيّن خوجلي أن النجاح في استضافة أحداث عالمية كبرى يعكس الثقة التي توليها الشركات والمؤسسات الدولية لدبي، ويعزز مكانتها مدينة عالمية للفعاليات، مشيراً إلى أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تُشكّل رافداً مهماً للاقتصاد ليس عبر الإشغال الفندقي فقط، وإنما أيضاً من خلال تنشيط قطاعات النقل والمطاعم والتجزئة، وغيرها من الخدمات.