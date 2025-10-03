«مورو» تطلق مركز بيانات جديداً خلال 2026

قال الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، مركز البيانات للحلول المتكاملة، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، محمد بن سليمان، إن دبي مؤهلة بشكل كبير لتصبح مقراً عالمياً لمراكز بيانات الشركات الدولية من مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد إقبال عدد المؤسسات العالمية لإقامة مراكز بياناتها باستخدام أنظمة الحوسبة السحابية في دبي، بدعم من المزايا التنافسية للإمارة من تسهيلات العمل وتطور البنية التحتية التقنية.

وأضاف بن سليمان في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «(مورو) استقطبت عدداً من الشركات الدولية، منها شركة شهيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات»، مشيراً إلى أن «(مورو) تعتزم إطلاق مركز جديد للبيانات بالقرب من منطقة ورسان في دبي، خلال موعد متوقع في النصف الثاني من العام المقبل».

وأوضح أن «الشركة تعمل أيضاً على تنفيذ خطط جديدة للتوسع من خلال أربع مراحل إضافية جديدة لمركز البيانات الأخضر التابع لها، والذي يعد أكبر مركز بيانات أخضر في العالم يعمل بالطاقة الشمسية وفقاً للشهادات المعتمدة من المؤسسات الدولية المتخصصة»، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق مناقصة خاصة بإنجاز مراحل التوسع الجديدة، حيث من المنتظر أن تتم ترسية المناقصة قبل نهاية العام الجاري.

وذكر أن توسعة المراحل التابعة لمركز البيانات يواكب نمو الطلب من الشركات المختلفة للاستفادة من خدمات المركز، لافتاً إلى أن نمو معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، الذي يصل إلى 4.5% خلال العام الجاري، وفقاً للعديد من الدراسات السوقية، يدعم زيادة توجه الشركات لتعهيد بياناتها عبر المركز.

وأفاد بن سليمان بأن هناك اهتماماً خاصاً متزايداً من الشركات الدولية بالحفاظ على إقامة قواعد بيانات شاملة، لاسيما في ظل العمل على الاستفادة من البيانات في تحليل توجهات الأسواق والعمل واتخاذ القرارات.