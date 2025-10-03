بنوك: الإبقاء على «أو تي بي» مشروط بطلب المتعامل وإخلاء المسؤولية

أنجز عدد من البنوك التحول كلياً نحو استخدام التطبيقات الذكية عبر الهواتف المحمولة في التصديق والموافقة على المدفوعات الإلكترونية، تنفيذاً لتوجيهات المصرف المركزي بإلغاء الاعتماد على كلمة السر لمرة الواحدة (الـOTP)، والتحول التدريجي نحو إثبات صحة المعاملات عن طريق قيام المتعامل بالتأكيد عبر خطوات محددة على تطبيق البنك، والتي أكثرها شيوعاً سحب سهم، أو مسحه، للتصديق وإجازة المعاملة.

وكانت «الإمارات اليوم» انفردت، في يوليو الماضي، بتلقي البنوك توجيهات من المصرف المركزي لإلغاء استخدام كلمة السر لمرة واحدة، في تصديق المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.

وأفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من البنوك التي يتركز فيها أكثر من 90% من المتعاملين، بأنه من المنتظر أن يتم التحول كلياً من جانب جميع البنوك قبل نهاية العام الجاري، لكن سيتم الإبقاء على خيار إرسال «أو تي بي» للمتعاملين الراغبين في ذلك ممن لا يفضلون استخدام التطبيقات الذكية، بشرط أن يتم تقديم طلب كتابي للبنك بذلك، وبما يعني ضمناً أن الأخير سيرسل «أو تي بي» كلما أجرى المتعامل معاملة عبر الإنترنت «أونلاين»، لكن في الوقت نفسه لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن التعرض للاحتيال أو سحب مبالغ من الحساب بطريقة غير مشروعة نتيجة لذلك.

وجاء في الرسائل التي أرسلتها البنوك التي لم تنته بعد من التحول: «يسرنا أن نقدم طريقة جديدة وسريعة آمنة للمصادقة على معاملاتك عبر الإنترنت باستخدام التطبيق الذكي، سنقوم بتفعيل هذه الخاصية قريباً بدلاً من كلمة المرور لمرة واحدة (أو تي بي) عن طريق الرسائل النصية القصيرة».

وأضافت: «بمجرد البدء بإجراء عملية الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم الخاصة بك، ستتلقى إشعاراً على هاتفك لينقلك إلى التطبيق الذكي، بما يوفر إجراءات أمنية معززة، وإتمام عملية الدفع بشكل أسرع وراحة أكبر».

وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «استخدام التطبيقات الذكية في تصديق المعاملات المصرفية بدلاً عن الـ(أو تي بي) خطوة إيجابية جداً، تماشياً مع التطورات الرقمية التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما القطاع المصرفي، حيث إن أكثر من 90% من متعاملي البنوك حالياً، يفضلون التعامل من خلال التطبيق».

وبيّنت أن «الأمر يعد سهلاً بالنسبة لهذه الشريحة الكبيرة من المتعاملين، ومع الوقت سيكون هناك تعود أكبر، وهذا التحول للتطبيق الذكي أكثر أماناً وموثوقية مقارنة بكلمة السر لمرة واحدة، التي تمت تجربتها على مدار سنوات مضت، وكشفت عن وجود ثغرات تسببت في مشكلات واختراقات لبعض المتعاملين».

وأضافت الهرمودي: «مع ذلك ستبقى شريحة معينة من المتعاملين التي لا تفضل استخدام التطبيقات الذكية، بإمكانها الحصول على استثناء بالإبقاء على خاصية إرسال (أو تي بي)، وفق سياسة كل بنك وما يشترطه للموافقة على ذلك، لكن في المجمل جميع المعاملات سيتم تصديقها عبر التطبيقات الذكية، وسريعاً ما يعتاد المتعاملون على ذلك، كما حدث في بداية التحول الذكي نحو المعاملات الرقمية».