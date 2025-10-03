«ديوا»: تركيب محطات فائقة السرعة لشحن مركبات «تاكسي دبي» الكهربائية

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة «تاكسي دبي» عقداً استراتيجياً طويل الأمد، لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لـ«تاكسي دبي» في أماكن متعددة في دبي، وذلك في إطار مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة، وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة على مدار مدة العقد، بما يتماشى مع استراتيجية «تاكسي دبي» للتحول الكامل لأسطولها للمركبات الكهربائية، ورؤية دبي في مجال الاستدامة.

وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وَقَّع العقد عن الهيئة، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، وعن شركة «تاكسي دبي» الرئيس التنفيذي للشركة، منصور رحمة الفلاسي، بحضور عدد من المسؤولين وقادة الاستدامة، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي نظمته الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025.

وقال الطاير: «نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في تبني حلول الطاقة النظيفة والتنقل المستدام، من خلال مبادرة (الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية) التي توفر اليوم أكثر من 1500 نقطة شحن في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف: «تعزز شراكتنا مع (تاكسي دبي) سعينا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، و(أجندة دبي الاجتماعية 33) التي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وذلك عبر تسريع التحول في قطاع النقل، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة التشغيل ودعم أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتابع الطاير: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد بتطوير حلول رائدة تدعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «تاكسي دبي»، عبدالمحسن إبراهيم كلبت: «تقود شركة (تاكسي دبي) مسيرة التحول نحو التنقل المستدام، بامتلاكها حصة سوقية تصل إلى 45% من قطاع سيارات الأجرة في دبي، مستهدفةً تحويل كامل أسطولها من سيارات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2040».

وأضاف: «يُعد هذا التحول أحد الأعمدة الرئيسة لاستراتيجية الاستدامة في الشركة، ما يجعلها نموذجاً لوسائل النقل النظيفة والذكية والمستعدة للمستقبل، وتعكس شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي التزاماً مشتركاً بتبني الكهرباء النظيفة والكفاءة والمسؤولية البيئية، فهي ليست مجرد ترقية تقنية، بل استثمار استراتيجي في مستقبل التنقل يدعم الأهداف المناخية الوطنية، ويعزز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل».

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، تركيب محطات شحن من الجيل الجديد بقدرة تصل إلى 360 كيلوواط لكل منها، لتشكّل الركيزة الأساسية لشبكة عالية الكفاءة مخصصة لخدمة أسطول مركبات الأجرة الكهربائية، التابع لشركة «تاكسي دبي»، والذي من المتوقع أن يتجاوز 2500 مركبة كهربائية بحلول عام 2030، وصولاً إلى التحول الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040.

ويتضمن العقد في مرحلته الأولى إطلاق مركزين رئيسين لنقاط الشحن: مرآب «تاكسي دبي» قرب مطار دبي الدولي، والمقر الرئيس للشركة في منطقة «محيصنة 4»، وستسهم هذه المحطات في تقليص 37.939 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع احتساب وحدات الشحن الحالية لدى «تاكسي دبي»، سترتفع وفورات الانبعاث إلى 49.654 طناً مترياً سنوياً، ما يمثل إسهاماً بارزاً في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أطلقت مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» عام 2014، بهدف توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد المركبات الكهربائية في دبي.