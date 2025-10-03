«كهرباء دبي» تنضم إلى «تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي»

في خطوة تسلط الضوء على ريادتها وتميزها عالمياً، انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إلى «تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي» (vPAC - فيباك) العالمي، لتصبح أول مؤسسة خدماتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنضم إلى هذا التحالف الذي يضم نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع أنظمة الطاقة.

وتم الإعلان عن انضمام الهيئة للتحالف خلال فعاليات الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025».

وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وقّع الاتفاقية النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه، ورئيس تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي «فيباك»، برانت هيب.

وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم، نواصل جهودنا في توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه».

وأضاف: «يسعدنا الانضمام إلى تحالف (فيباك) كأول مؤسسة خدماتية في المنطقة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة».

وتابع الطاير: «من خلال هذه العضوية، سيتمكن مهندسونا وخبراؤنا من تبادل أفضل الممارسات العالمية وأحدث الحلول المبتكرة لتطوير أنظمة مستدامة تواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة والمياه، إضافة إلى ذلك سنشارك خبراتنا وتجاربنا الرائدة في مجال الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، حيث حققت الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها».

من جهته، قال هيب: «يفخر تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي، بشراكته مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتسريع تحول الشبكات الكهربائية، وتلبية احتياجات اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة».

ويهدف تحالف «فيباك» إلى تعزيز كفاءة ومرونة شبكات الكهرباء، من خلال تبني أنظمة معيارية رقمية متقدمة، وتطوير معايير وأنظمة مفتوحة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني في مجالات الحماية والأتمتة والتحكم بمحطات نقل الكهرباء، إضافة إلى تسريع تبني حلول قائمة على البرمجيات، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع اعتمادية الشبكات، وزيادة مرونتها.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، سجلت أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتيّ نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2% في عام 2024، مقارنة بـ6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي.