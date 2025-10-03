تعاون بين الإمارات والبرازيل في «الطيران المدني»

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيتَي تعاون مع الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل، شملت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال سلامة الطيران المدني، واتفاق عمل يحدد آليات التنفيذ العملية لهذا التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مونتريال.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين على مستوى السياسات والمعايير العامة لسلامة الطيران المدني، بما يشمل تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والتدريب بين الجهات المختصة، ودعم تبنّي أفضل الممارسات العالمية في القطاع، بينما يركز اتفاق العمل على آليات التنفيذ العملية لهذا التعاون.