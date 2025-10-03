مكتوم بن محمد: دبي تعزز فرص شركائها في الوصول إلى أسواق قوية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنصة «PayPal» العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، أليكس كريس، وذلك في مكتب سموه بند الشبا في دبي.

وتم خلال اللقاء استعراض التطور المستمر لمكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً للقطاع المالي العالمي، وذلك بفضل جهودها الدؤوبة في تعزيز الابتكار ورفع مستوى المرونة والقدرة التنافسية لاقتصادها، توازياً مع حرص الدولة على التوسع في الشراكات النموذجية التي تجمعها مع كبريات الشركات المالية العالمية، لاسيما الرائدة منها في تبني التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إنماء اقتصادها الرقمي.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزاز دبي بالتعاون المثمر مع منصة «PayPal» العالمية، إذ شكل افتتاح مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت أخيراً، دفعة مهمة لهذا التعاون، مؤكداً سموه حرص دبي على توفير كل المقومات الداعمة لنجاح المؤسسات المالية الكبرى التي اختارتها مركزاً تنطلق منه للتوسع في أعمالها بالمنطقة.

كما أكد سموه أن البنية التحتية الرقمية القوية والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والبيئة النموذجية التي توفرها دبي لمؤسسات المال والأعمال، تعزز فرص شركائها في الوصول إلى أسواق ذات آفاق نمو قوية، منوهاً سموه بأثر الشراكات التي تجمع دبي بنخبة من مؤسسات الخدمات المالية العالمية في تعزيز أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استقبلت اليوم أليكس كريس، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنصة (PayPal) العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجالات أنظمة الدفع الرقمية، وتنمية التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مقومات تيسير الحركة المالية عبر الحدود، كما استعرضنا التطور المستمر لمكانة الإمارات كمركز محوري للقطاع المالي العالمي».

وأضاف سموه: «سنواصل تعزيز شراكاتنا العالمية وتوفير كافة المقومات التي ترسخ دور الإمارات الريادي في المشهد الاقتصادي العالمي ومضاعفة حجم اقتصاد دبي، لتتصدر المدن الاقتصادية عالمياً».

حضر اللقاء، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه.

وكانت «PayPal»، افتتحت مقرها في مدينة دبي للإنترنت في أبريل من العام الجاري، وهو الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتُعدّ شركة «PayPal» من أكبر المنصات العالمية المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني، بطاقم عمل ضخم قوامه يناهز 24.4 ألف موظف، إذ تُقدّم الشركة خدماتها لأكثر من 434 مليون عميل من المستهلكين والتجار في نحو 200 سوق حول العالم، وقد وصلت قيمة عمليات الدفع المنجزة من خلال المنصة بنهاية عام 2024 إلى نحو 1.68 تريليون دولار، من خلال 26 مليار عملية دفع، فيما بلغ صافي عائدات المنصة الرقمية الرائدة 31.8 مليار دولار بنهاية عام 2024.

مكتب «PayPal» في دبي، الأول للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا.