تعاون بين "الإمارات الإسلامي" وماستركارد لإطلاق أول بطاقة ائتمانية لأمازون في المنطقة

أعلن "الإمارات الإسلامي" عن تعاونه مع أمازون في دولة الإمارات العربية المتحدة وماستركارد لإطلاق أول بطاقة ائتمانية لأمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتوفر هذه البطاقة حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القريبة القادمة، وتقدم مجموعة واسعة من المزايا والعروض التي تجعل من السهل على حاملي البطاقة الاستفادة منها بتجاربهم اليومية، مع الحصول على خصومات إضافية.

وتأتي هذه البطاقة تلبيةً للطلب المتزايد في قطاع البيع بالتجزئة المتنامي على خيارات الدفع التي تركز على أسلوب الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُظهر "الإمارات الإسلامي" التزامه بالتعاون مع "أمازون" و"ماستركارد" لتقديم ابتكارات تركز على احتياجات المتعاملين. تجمع البطاقة بين تجربة التسوق السلسة والخيارات الواسعة من أمازون، والمدفوعات الآمنة والمبتكرة من "ماستركارد"، وخبرة "الإمارات الإسلامي" في القطاع المصرفي، مما يوفر قيمة استثنائية وراحة ومرونة للمتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمتاز بطاقة أمازون الائتمانية من الإمارات الإسلامي وماستركارد بميزة فريدة وهي أنها مجانية مدى الحياة "بدون رسوم عضوية سنوية"، ويمكن لحاملي البطاقة كسب قيمة غير محدودة تصل إلى 6% على مشترياتهم من "أمازون الإمارات" وما يصل إلى 2.5% على مشترياتهم من أي مكان آخر، حيث يتم إضافة المزايا على الفور ويمكن استخدامها للاستفادة من الخصومات عند الشراء التالي من "أمازون الإمارات". كما تتميز البطاقة بتجربة آمنة وسلسة من خلال عملية تقديم طلبات رقمية بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية إدارة البطاقة وحلول الولاء الرقمية المريحة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "تقدم البطاقة الائتمانية الجديدة مزيجًا فريدًا من المكافآت والمزايا للمتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر برنامج برايم أكبر دليل على مواصلتنا الابتكار لعملائنا حيث يساعد العملاء على الاستفادة والاستمتاع بكل ما تقدمه أمازون وبأفضل طريقة ممكنة، وتأتي هذه البطاقة لتعزيز ذلك من خلال توفير مزايا إضافية لأعضاء برنامج برايم الذين يسجلون للحصول عليها. ومن خلال التعاون مع "الإمارات الإسلامي" و "ماستركارد"، يسعدنا تقديم المزيد من القيمة والراحة للمتسوقين في الإمارات من خلال بطاقة أمازون الائتمانية."

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: "يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع أمازون وماستركارد لتلبية احتياجات متعاملينا. إن بطاقتنا الجديدة المشتركة تتميز بمجموعة من المزايا والخصومات والعروض التي تناسب فئات واسعة من المستهلكين، مما يساعدهم على الاستفادة من جميع مزايا أسلوب الحياة المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. وبصفتنا رائدين في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، نحن فخورون بأن نكون أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط يطلق بطاقة ائتمانية مشتركة مع أمازون."

وبالاعتماد على تقنية التشفير المتقدمة من "ماستركارد"، تقدم البطاقة الجديدة راحة البال أثناء المعاملات المالية، مما يعكس تزايد الطلب على الحلول المالية التي تتناسب مع أسلوب حياة المتعاملين.

ومن جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "نواصل في "ماستركارد" تطوير حلول الدفع، وتقديم حلول آمنة وسلسة وملائمة لحياة الناس اليومية. يعكس هذا التعاون مع أمازون والإمارات الإسلامي الثقة في قدرتنا على قيادة الابتكار الرقمي على نطاق واسع. من خلال دمج الأمان والمكافآت والراحة، ستكون بطاقة أمازون الائتمانية خيارًا مفضلاً للمستهلكين، وتدعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

مزايا بطاقة أمازون الائتمانية من الإمارات الإسلامي وماستركارد

بجانب كون البطاقة مجانية مدى الحياة "بدون رسوم عضوية سنوية"، يمكن لحاملي البطاقة الحصول على مكافآت غير محدودة على الإنفاق اليومي في التسوق والمطاعم والسفر وغيرها، مع مزايا إضافية على المشتريات الدولية. كما سيحصل حاملو البطاقة على مكافأة ترحيبية جذابة بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من خطط تقسيط 0% على مشتريات "أمازون الإمارات" وبعض المتاجر الأخرى.

وتوفر البطاقة المتاحة في نوعين، امتيازات حصرية لحاملي بطاقات "ماستركارد وورلد" أو "ماستركارد بلاتينيوم"، مثل الدخول إلى أكثر من 1000 صالة مطار، ومزايا "مدن لا تقدر بثمن"، وخصومات خاصة على تجارب متنوعة. كما تقدم البطاقة مزايا إضافية من خلال مجموعة واسعة من مزايا حصرية مخصصة للحياة اليومية، بما في ذلك خصومات على حجز الرحلات والفنادق، خدمة صف السيارات، خدمات الكونسيرج، والدخول إلى ملاعب الغولف عالمية المستوى.

من المتوقع أن يتمكن المتعاملين من التقدم للحصول على بطاقة أمازون الائتمانية في الأشهر القادمة.