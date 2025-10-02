أجهزة تفتيش في مطار دبي لا تتطلب إخراج الإلكترونيات والسوائل من الحقائب

أكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تواصل جهودها لتبني أحدث الحلول التكنولوجية في إطار رفع الطاقة الاستيعابية، وتوفير تجارب سفر سلسة، مشيرة إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، يتم تركيب أجهزة فحص متطورة من الجيل الثالث، تتيح للمسافرين إبقاء الأجهزة الإلكترونية والسوائل داخل الحقائب أثناء التفتيش.

وكشفت «مطارات دبي» لـ«الإمارات اليوم» عن خطة بالتعاون مع «إقامة دبي» لإتاحة خدمة السجادة الحمراء في مبنى القادمين بالمبنى رقم (3) خلال شهر أو شهرين، لتشمل أماكن أخرى داخل المطار لاحقاً، بما يعزز تجربة المسافرين، ويواكب مكانة مطار دبي كأحد أكثر المطارات تقدماً وابتكاراً في العالم.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن «مطارات دبي» تواصل العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، من دون إضافة أو بناء مساحات جديدة في المطار، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تنتهجها تستند على الاستثمار في أحدث الحلول التقنية والذكية، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة المسافرين من لحظة وصولهم وحتى صعودهم إلى الطائرة.

وأوضح الجوكر لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يشمل التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المبتكرة التي تقلّص الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات السفر، من تسجيل الوصول وفحص الجوازات، مروراً بعمليات التفتيش الأمني وحتى الصعود إلى الطائرة.

وذكر أن «مطارات دبي» قطعت شوطاً كبيراً على الصعيد العالمي من خلال العمل على تحسين إدارة تدفق المسافرين داخل مباني المطار عبر أنظمة تتبع الحركة والبيانات الفورية، ما يسهم في منع الازدحام، وتوزيع المسافرين بسلاسة في مختلف المرافق، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن التزام «مطارات دبي» بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، والحفاظ على موقع الإمارة الريادي كمركز رئيس للطيران والسفر الدولي.

وأكد الجوكر أن «مطارات دبي» تواصل جهودها لتبني أحدث الحلول التكنولوجية، مشيراً إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، يتم تركيب أجهزة فحص متطورة من الجيل الثالث بتقنية التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد في مبنى المسافرين رقم (3)، على أن يتم استكمال تركيبها في مختلف مباني المطار بحلول مايو العام المقبل.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الأمن، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين انسيابية حركة الركاب بنسبة الضعف تقريباً، بما يواكب مكانة دبي كمركز عالمي في قطاع الطيران، لافتاً إلى أن الأجهزة الجديدة تتميز بقدرتها على إنتاج صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، حيث إن هذه الأجهزة تتيح للمسافرين إبقاء الأجهزة الإلكترونية والسوائل داخل الحقائب أثناء الفحص الأمني، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليص أوقات الانتظار، إضافة إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة.

وقال الجوكر إن «مطارات دبي» توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز انسيابية العمليات وحركة المسافرين، بالاعتماد على هذه التقنيات في إدارة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تحسين الكفاءة وتسهيل تجربة السفر.

وبيّن أن هذه التقنيات تمكن فرق العمل من التخطيط المسبق ليوم التشغيل قبل 24 ساعة كاملة، من خلال التنبؤ بمعدلات التدفق، وتحديد ساعات الذروة وأوقات ارتفاع أعداد المسافرين، الأمر الذي يتيح إعادة توزيع الكوادر، وتخصيص «الكاونترات» بشكل أفضل، فضلاً عن إجراء التغييرات اللازمة في المناوبات وفقاً للمعطيات المتاحة.

وأشار الجوكر إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة حيوية، تمنح رؤية استباقية لما سيحدث خلال الساعات المقبلة، ما يساعد على رفع كفاءة التشغيل، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المسافرين، وتقليص الازدحام والانتظار داخل المطار، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن التوجه المستقبلي لمطارات دبي نحو الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز جاهزيتها للحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي رائد للسفر والطيران.

وأوضح الجوكر أن «السجادة الحمراء» في مطار دبي الدولي، وهي الأولى من نوعها عالمياً، تتيح للمسافرين اجتياز إجراءات الجوازات خلال ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة لإبراز أي وثائق سفر، حيث يتميز الممر الذكي بقدرته على معالجة حتى 10 مسافرين في الوقت نفسه، ما يسهم في رفع تدفق الركاب، وتسريع إنجاز الإجراءات إلى مستويات قياسية مقارنة بالبوابات الذكية التقليدية.

وكشف أن هناك خطة، بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، لإتاحة السجادة الحمراء في مبنى القادمين بالمبنى (رقم 3) خلال شهر أو شهرين، وقال إن التوسع في استخدام هذه التقنية سيزداد مع الوقت، لتشمل أماكن أخرى داخل المطار، بما يعزز تجربة المسافرين، ويواكب مكانة مطار دبي كأحد أكثر المطارات تقدماً وابتكاراً في العالم.

وأضاف أن مطار دبي الدولي سجل أعلى معدل حركة مسافرين في النصف الأول في تاريخه باستقباله 46 مليون مسافر، ويعكس هذا النمو الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية.

ولفت الجوكر إلى أن دبي تستعد لزيادة كبيرة في حركة السفر، خلال النصف الثاني من العام 2025، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، وهو عام قياسي آخر لأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.