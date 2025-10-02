تعاون بين «ديوا» و«إينوك» لتوسعة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عقداً مع مجموعة «إينوك»، لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات «إينوك» المنتشرة في إمارة دبي، ما يعزز البنية التحتية للمحطات، ويواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية.

وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه، وقّع العقد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، والمدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك»، المهندس زيد عبدالرحمن القفيدي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025»، الذي تنظمه الهيئة، وتنتهي فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعيد محمد الطاير: «بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، نعمل على تعزيز مسيرة التنقل الأخضر في دبي عبر إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واستراتيجية التنقل الأخضر في دبي، ويأتي توقيع هذا العقد مع (إينوك) في إطار مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية التي أطلقناها عام 2014، لدعم النمو في أعداد المركبات الكهربائية، ونواصل العمل مع شركائنا من مختلف القطاعات لترسيخ دعائم اقتصاد أخضر مستدام، يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز التنافسية العالمية لدبي».