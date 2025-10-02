67.83 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 9 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 67.83 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وذلك بفضل تنوّع الخيارات الاستثمارية، وتفاؤل المستثمرين حيال الإعلان عن طروحات جديدة في السوق، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10 آلاف و745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، و9441 حساباً في سبتمبر الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الفترة، بإجمالي 28 ألفاً و509 حسابات، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ10 آلاف و559 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 9010 حسابات، تليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ6758 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» 3731 حساباً.

في سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 5.11 ملايين صفقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على 97.52 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 266.685 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.85% تعادل 68.93 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 12.99%، توازي 34.64 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 27.54 مليار درهم، ما نسبته 10.33%، تليها «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية بنحو 25.18 مليار درهم، وبنسبة 9.44%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 9441 حساباً جديداً خلال شهر سبتمبر، وبلغت القيم المتداولة 34.96 مليار درهم من خلال التداول على 9.16 مليارات سهم، عبر تنفيذ 564.95 ألف صفقة.

واستحوذت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 24.59%، تعادل 8.59 مليارات درهم، ثم «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» بحصة 24.19%، توازي 8.45 مليارات درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 3.21 مليارات درهم، ما نسبته 9.2%، تليها «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية بنحو 2.67 مليار درهم، وبنسبة 7.65%.