«كهرباء دبي» و«سيمنس» تُعززان الابتكار العالمي في محطات إنتاج الطاقة

استناداً إلى النتائج الاستثنائية التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بالتعاون مع شركة «سيمنس للطاقة»، في تطوير وتنفيذ أول وحدة على مستوى العالم مبنية على الذكاء الاصطناعي للتحكم في محطات الطاقة (Plant Intelligent Controller – PIC)، وقّع الطرفان اتفاقية جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في وحدتَي الإنتاج رقمي (20) و(30)، في المحطة (إم) بمجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، التي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات، وحققت المرحلة الأولى من المشروع نتائج متميزة، تمثلت في تحقيق وفورات في استهلاك الوقود، وتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 2.2% تقريباً، وخفض البصمة الكربونية بما يعادل 35 ألف طن سنوياً لكل مجموعة وحدات.

وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وقّع الاتفاقية النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس ناصر لوتاه، ونائب الرئيس الأول لخدمات الغاز في شركة سيمنس للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا، وحيد عباسي.

كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين من هيئة كهرباء ومياه دبي و«سيمنس» للطاقة، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس».

وقال سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونواصل جهودنا لترسيخ الاستدامة والاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للطاقة والمياه، ونسعى لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة دبي في صدارة المدن العالمية الأكثر جاهزية للمستقبل، ويضاف هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم لتشغيل وحدة تحكم في محطة إنتاج الطاقة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والذي طوره فريق الهيئة بقيادة كفاءات وطنية متخصصة، بالتعاون مع فريق (سيمنس للطاقة)، إلى مسيرتنا الطويلة في الابتكار لتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق وفورات كبيرة في الوقود والتكاليف، وخفض الانبعاثات للإسهام في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».