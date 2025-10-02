«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى «لندن هيثرو»

أعلنت شركة طيران الإمارات عن إضافة ست رحلات أسبوعياً إلى جدول رحلاتها لمطار «لندن هيثرو»، اعتباراً من 26 أكتوبر الجاري، ما يفتح المزيد من الفرص أمام المسافرين، ويوفر خيارات أوسع للسفر، وذلك بعد تسجيل الناقلة معدلات قياسية في النمو والطلب، وبما يمنح العملاء المزيد من المرونة وخيارات ملائمة لمواعيد المغادرة من مطار لندن هيثرو وإليه، كما يتزامن مع ذروة موسم السفر في نهاية العام. وتشغّل الناقلة حالياً ست رحلات يومياً من مطار «لندن هيثرو» وإليه، وذلك على متن طائراتها «إيرباص A380»، فيما ستُسيّر الرحلات الإضافية طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة، خلال موسم الشتاء باستخدام طائرتها «بوينغ 777».