8.2 مليارات درهم صافي دخل بنوك أبوظبي في الربع الثاني

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن صافي دخل البنوك، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بلغ 8.257 مليارات درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.572 مليارات درهم خلال الربع الثاني من 2024، بارتفاع قيمته 685 مليون درهم.

وأوضح المركز، في تقرير حديث، أصدره أمس، بعنوان «إحصائيات البنوك الربع الثاني 2025»، أن مجموع دخل البنوك التجارية والإسلامية في أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 19.862 مليار درهم، مقابل 16.145 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، بارتفاع قيمته ثلاثة مليارات و717 مليون درهم.

وبلغ صافي الفوائد 6.620 مليارات درهم، مشكلةً الجزء الأكبر من الدخل وبنسبة 33.3% من مجموع الدخل، فيما بلغ صافي الدخل من البنوك الإسلامية 1.637 مليار درهم، وبلغ دخل الاستثمار 4.185 مليارات درهم، والباقي دخول من مصادر أخرى.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد العاملين في بنوك أبوظبي إلى 12 ألفاً و816 موظفاً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 12 ألفاً و361 موظفاً في الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة بلغت 455 موظفاً.

وارتفعت قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين في البنوك العاملة في إمارة أبوظبي، في الربع الثاني، إلى 48 ألفاً و902 درهم، مقابل 47 ألفاً و352 درهماً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد استقر معدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف في بنوك أبوظبي عند 9% للقرض الشخصي، و7% للقرض التجاري، و10% للسحب على المكشوف، و6% لإيصالات الأمانة، و18% للقروض والسلف الأخرى، في حين بلغ معدل أسعار الفائدة على الإيداعات للتوفير 0.25% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 0.28% في الربع الثاني من العام الماضي.