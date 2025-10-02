«ويتيكس 2025» يعزز تنافسية المركبات الصديقة للبيئة

انسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، وتزايد الاهتمام بمستقبل التنقل الأخضر، يواكب «ويتيكس 2025» الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية واللوجستيات الخاصة بالتنقل المستدام، وارتفاع عدد الشركات المحلية والعالمية المشاركة، المتخصصة في تقنيات النقل الأخضر الفردي والجماعي، البري والجوي والبحري.

وتنتهي اليوم فعاليات الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بمركز دبي التجاري العالمي.

ومن خلال منطقة التنقل الأخضر، يركز «ويتيكس» على استثمار أحدث ابتكارات الهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي من الكربون، وآخر مستجدات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة، تسهم في تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية، وتطوير البنى التحتية والمشاريع ومحطات الشحن.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وعلى ضوء توسع سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وحول العالم، يزيد (ويتيكس) سنوياً من مساهمته في تعزيز التنافسية بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وحظوظه التنافسية مع قطاع النقل التقليدي، باستقطابه أحدث التقنيات والتجارب والخبرات التي تؤثر بشكل كبير في خفض تكاليف المركبات الكهربائية والبطاريات، وتحسين أدائها، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، ويسعدنا ازدياد مبادرات القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالتنقل المستدام، وارتفاع مستوى الوعي بين المستهلكين حول أهمية المساهمة في خفض الانبعاثات والفوائد البيئية للمركبات الكهربائية، وإقبالهم المتزايد على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة».

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لبناء بنية تحتية عالمية رائدة تعزز استخدام التنقل الأخضر والمستدام، وتسهم في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة وجودة الهواء وخفض الانبعاثات.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم في عام 2024، بزيادة نحو 14% على عام 2023، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز»، وشهدت سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، خلال عام 2024، تطوراً كبيراً من حيث المبيعات، إذ دخل على خط المنافسة شركات جديدة نجحت في حجز مكان لها على خريطة المبيعات.

وقد استطاعت هذه الشركات أن تتفوق عالمياً وتزاحم عمالقة القطاع في السوق المحلية، ووفق بيانات موقع «فوكاس تو موف»، وتقارير أخرى، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بنسبة قياسية وصلت إلى 260% خلال عام 2024، بعد أن شهدت سوق بيع المركبات الجديدة ازدهاراً للعام الخامس على التوالي، إلى جانب ذلك انخفضت كلفة بطاريات الليثيوم بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما أسهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية.

ويستعرض «ويتيكس» الحلول المتطورة التي تقدمها الشركات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التنقل المستدام، وتسريع تصنيع المركبات الكهربائية، وتعزيز سلامتها، وإيجاد مركبات صديقة للبيئة أكثر ذكاءً وتفاعلية وكفاءة في استهلاك الموارد، وإحداث تغييرات جذرية إيجابية في هذا القطاع الواعد.

وتستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال «ويتيكس» 2025 مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي تتضمن بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1500 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها «الشاحن الأخضر»، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي: «تأتي مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في هذا الحدث السنوي في إطار التزام الهيئة ببناء مستقبل مستدام وفق أحدث الابتكارات والتكنولوجيا، حيث تستعرض عدداً من المبادرات في القاعة الرئيسة من المعرض، ومن ضمنها استراتيجيتها في تحويل خدمات طلب مركبات الأجرة إلى أنماط طلب ذكية عبر التطبيقات الرقمية، وخطة التحوُّل إلى حافلات عديمة الانبعاثات، وإطلاق نظام تصنيف الأساطيل الخضراء، كما تستعرض الهيئة تقريرها السنوي للاستدامة، وخريطة الطريق الخاصة باستدامة النقل العام في دبي 2030، واستعراض مستجدات الدورة الـ14 لجائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها الهيئة، بما يعكس رؤيتها في بناء منظومة نقل آمنة وذكية وصديقة للبيئة».

وأضافت العصيمي أن الهيئة ستعرض كذلك في منصتها بالمنطقة الخضراء من المعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة في قطاع النقل، التي تسلّط الضوء على استخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطولها، وتشغيل تجربة الحافلة المدرسية الكهربائية، إلى جانب استعراض المسارات المخصصة للحافلات لتعزيز كفاءة التنقل الجماعي، ومبادرة تشجيع قطاع توصيل الطلبات على استخدام الدراجات الكهربائية، وعرض مركبات الأجرة الكهربائية التابعة لأسطول شركة تاكسي دبي، بما يدعم توجهات إمارة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، وتوفير فرصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع المشاركين من مختلف الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.