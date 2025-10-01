%133 نمواً في حجوزات «السفر الفاخر» من الصين إلى دبي

تشهد دبي طلباً كبيراً على السفر الفاخر من قبل السياح الصينيين خلال عطلة «الأسبوع الذهبي» لعام 2025، حيث ارتفعت الحجوزات على درجات السفر المميزة (الدرجة السياحية الممتازة، والأعمال، والدرجة الأولى) بنسبة 133% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لمجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر.

وبحسب بيانات المجموعة، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، حلت دبي في قائمة أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الصينيون خلال عطلة «الأسبوع الذهبي»، وذلك ابتداء من الأول من أكتوبر الجاري، التي أشارت إلى أن الإمارة تستمر في جذب السياح الصينيين خلال هذه المناسبة، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السفر الفاخر.

وذكرت المجموعة أن الطلب الكبير على درجات السفر المميزة من الصين إلى دبي يعكس رغبة السياح الصينيين في تجارب سفر مريحة وفاخرة، تشمل الإقامة الفاخرة والتسوق الفاخر والأنشطة السياحية المميزة.

وأضافت أنه على الرغم من تصدر وجهات آسيا قائمة السفر الصيني، فقد سجلت دبي أداءً قوياً ضمن الوجهات الأوروبية والشرق أوسطية، بزيادة قدرها 27% في الحجوزات مقارنة بالعام الماضي، مستفيدة من حفاظ دبي على جاذبيتها بما في ذلك خيارات التسوق الفاخرة وسهولة الوصول.

وتابعت المجموعة أن عطلة «الأسبوع الذهبي» تعد لحظةً فارقةً في أجندة السفر الصينية في عام 2025، مشيرة إلى أن «الأسبوع الذهبي» في الفترة من الأول إلى الثامن من أكتوبر، لهذا العام أطول بيوم واحد مقارنةً بعام 2024، بفضل مهرجان «منتصف الخريف» الذي يُصادف السادس من أكتوبر، ويحول العديد من المسافرين هذا العام إلى عطلة ممتدة لأكثر من 10 أيام من خلال الجمع بين عطلات نهاية الأسبوع والإجازة الرسمية.

وأكدت أن منطقة جنوب شرق آسيا، تقود نمو الحجوزات خلال «الأسبوع الذهبي»، لافتة إلى أن زيادة الربط الجوي أسهم في رفع مستوى الحجوزات على الصعيد العالمي، مع ارتفاع السعة المقعدية على الرحلات الدولية بنسبة 10% على أساس سنوي، ما عزز الوصول إلى أسواق الرحلات القصيرة والطويلة.