تفاهُم بين «إينوك» و«دي بي ورلد» و«الموانئ والجمــارك» لتـعــزيـز قـطاع الطـاقـة

وقّعت مجموعة إينوك للطاقة مذكرة تفاهم مع «دي بي ورلد»، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، لاستكشاف فرص التعاون على المستويين المحلي والعالمي في قطاعات محورية، تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، وذلك على هامش الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب بيان صحافي، صدر أمس، تمثّل هذه الاتفاقية بداية تعاون طويل المدى بين ثلاثة من أبرز الجهات المؤثرة في دبي، وتضع الأساس لشراكة استراتيجية تمكّن الأطراف من تقييم وتطوير مشاريع تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية للإمارة.

وُقّعت مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ناصر النيادي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، حسين سلطان لوتاه، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في المؤسسات الثلاث.

وتتيح هذه الشراكة تسخير نقاط القوة المشتركة للأطراف المشاركة، بما في ذلك شبكة «دي بي ورلد» العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، والقدرات التنظيمية والبنية التحتية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخبرة مجموعة إينوك في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، وتحقيق قيمة مستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال ناصر النيادي إن «هذه الشراكة تمثل خطوة محورية ومهمة نحو تعزيز تكامل منظوماتنا الاقتصادية واللوجستية، ودعم مسيرة الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية على المستويين المحلي والدولي، ويدعم أجندة دبي الاقتصادية D33».