أحمد بن سعيد: دبي محطة استراتيجية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال افتتاح سموه الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية في صياغة ملامح التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم.

وأضاف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «أصبحت دبي محطة استراتيجية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى، لاسيما في مجالات الاستدامة والابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، وبات لمعرض (ويتيكس) دور محوري من خلال تقديمه أفضل الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والتكنولوجيا، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، وبما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويؤكد المعرض، الذي انطلق قبل 27 عاماً، مكانة دبي كشريك رئيس في صياغة الحلول للتحديات المناخية العالمية، ومركز رائد لتطوير نماذج عمل مبتكرة تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية».

ويُنظم معرض «ويتيكس»، من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3100 شركة من 65 دولة، ويؤكد هذا الإقبال الواسع مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والابتكار.

وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ماجد حمد الشامسي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال سعيد محمد الطاير: «أصبح معرض (ويتيكس) الذي ننظّمه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة رائدة تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار، حيث يتيح للشركات المحلية والعالمية المتخصصة طرح أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والبيئة، والاستدامة، وغيرها، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع نخبة من المختصين والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم، كما يتضمن المعرض برنامجاً حافلاً من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات المحلية والعالمية».

وتجوّل سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء المعرض، حيث اطلع على أحدث الحلول المبتكرة في الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وأدوات التحول الرقمي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتفقد سموّه عدداً من الأجنحة الدولية.

كما اطّلع على أبرز الابتكارات المعروضة في منصات عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، منها: مصدر، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وإينوك، وأكوا باور، وأمنيات، وداماك، وبن غاطي، وسيمنس، ودانواي، وصن تن، ومجموعة كابلات الرياض، وطاقة، وغلف إترنيت، وإمباور، ودراجون أويل، ومجموعة السركال، ومجموعة الغرير، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وغيرها من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، استمع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم من سعيد الطاير إلى شرح حول أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة، وأحدث التقنيات والحلول الذكية التي توفرها «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، وتشمل قائمة المشاريع والمبادرات التي تعرضها منصة الهيئة في «ويتيكس» مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميغاواط، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة، وستصل إلى أكثر من 8000 ميغاواط بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميغاواط)، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 ملايين طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 ملايين طن سنوياً).

والهيئة حالياً في مرحلة المناقصات لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1400 ميغاواط لمدة ست ساعات، ما سيجعل هذه المرحلة التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشروعات على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.

كما تشمل قائمة المشروعات والمبادرات التي تعرضها منصة الهيئة في «ويتيكس»، المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميغاواط، وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم. وكانت المحطة قد بدأت التشغيل التجريبي وتصدير الكهرباء تدريجياً وللمرة الأولى إلى دبي.

كما تشمل قائمة المشاريع والمبادرات التي تعرضها منصة الهيئة في «ويتيكس»، مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد للهيئة، الذي سيكون أكبر وأعلى وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وقد صُمم المبنى للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) البلاتينية، وشهادة النظام العالمي WELL الفضية للمباني الخضراء، وسيعتمد على منظومة تقنية متطورة، تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة، ما يضمن كفاءة تشغيلية استثنائية.

كما تعرض الهيئة خلال المعرض، مشروع محطة حصيان لتحلية مياه البحر، أحد أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل قدرته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 180 مليون غالون يومياً، ضمن نظام المنتج المستقل للمياه.

ويسهم برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي» في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، إضافة إلى تحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة، وضمن البرنامج، أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين: «ديوا سات-1» في يناير 2022، و«ديوا سات-2» في أبريل 2023، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

وتطرح الهيئة أمام زوار المعرض، مشروع الهيدروجين الأخضر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، ومنذ تشغيله، أنتج المشروع أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر، جرى استخدام الجزء الأكبر منها لإنتاج ما يزيد على 1.15 غيغاواط ساعة من الطاقة الخضراء عبر محرك يعمل بالهيدروجين، ما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية، كما تم استخدام نحو 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات متعددة، من بينها تزويد السيارات الهيدروجينية بالوقود عبر محطة «إينوك» للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

ويوفر مشروع الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، خدمات شحن ذكية وفعّالة، تسهّل اعتماد المركبات الكهربائية، وتجعله أكثر يسراً وسهولة، ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خيارات شحن سريعة ومريحة وموثوقة تلبي احتياجاتهم اليومية في التنقل، وعلى ضوء توافر أكثر من 1500 نقطة شحن منتشرة في مختلف أنحاء دبي، تضمن شبكة الشاحن الأخضر تغطية واسعة ومرونة عالية، وتدعم المبادرة أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 من خلال تشجيع النقل المستدام، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

ويتيح ترخيص مشغّل نقاط شحن المركبات الكهربائية للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، ويجري إصدار هذا الترخيص تحت إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان التزام المشغلين بأعلى المعايير الفنية ومتطلبات السلامة، مع الحفاظ على الشفافية في آليات التسعير وتقديم الخدمات، ويسهم هذا الترخيص في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتسريع وتيرة توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

منصة «الدردشة مع مهندس»

قدّمت هيئة كهرباء ومياه دبي منصتها التفاعلية الجديدة «الدردشة مع مهندس»، التي تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع خبراء الهيئة في مختلف المجالات الفنية عبر قنوات رقمية مدمجة، ما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة، ويجعل تجربة المتعامل أكثر مرونة وسلاسة.

تقنية الواقع الممتد للعمليات الميدانية

تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الواقع الممتد (XR) لتطوير أسلوب تنفيذ العمليات الميدانية. ومن خلال استخدام نظارات (XR) المتطورة، تتمكن الفرق الميدانية من الوصول إلى البيانات الرقمية من دون الحاجة إلى الوجود في الموقع، وضمان التعاون الفوري عن بُعد، واتباع خطوات إرشادية دقيقة لتنفيذ المهام.