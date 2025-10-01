9.8 مليارات مسافر متوقع عبر مطارات العالم في 2025

توقع مجلس المطارات الدولي أن يصل عدد المسافرين عبر المطارات حول العالم إلى 9.8 مليارات مسافر خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 3.7%، ليقترب من تسجيل رقم قياسي تاريخي عند 10 مليارات مسافر، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو حركة السفر الدولي.

وذكر المجلس في «تقرير حركة المطارات العالمية» السنوي، الذي يستند إلى بيانات أكثر من 2800 مطار في أكثر من 185 دولة وإقليماً، أن إجمالي حركة السفر الدولي يتوقع أن ينمو بنسبة 5.3% في 2025، مقارنة بـ2.4% فقط للنقل المحلي.

وبحسب التقرير ارتفع إجمالي حركة الركاب عالمياً بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بحلول النصف الأول من العام الجاري، مع نمو الحركة الدولية بنسبة 4.9%.