«دبي القابضة» تطلق مجمعاً سكنياً على شاطئ جميرا

أعلنت «دبي القابضة للاستثمارات»، الذراع الاستثمارية التابعة لـ«دبي القابضة»، بالتعاون مع «بروكفيلد» العقارية، إطلاق مشروع المجمع السكني «سولايا»، الذي يضم مجموعة من 234 وحدة سكنية على شاطئ البحر في حي «جميرا 1» بدبي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا المشروع، الذي يأتي تحت مظلة علامة «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، يشمل تسعة مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً، تضم وحدات سكنية المكونة من غرفتين، وثلاث، وأربع، وخمس غرف نوم، إضافة إلى مجموعة من شقق «البنتهاوس»، و18 منزلاً بحدائق خاصة ومسابح، فضلاً عن وحدات «دوبلكس».

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للاستثمارات»، عمر كريم: «تعكس شراكتنا الممتدة مع (بروكفيلد)، التزام (دبي القابضة) الراسخ بترسيخ تحالفات عالمية، تُسهم في إحداث قيمة مستدامة وطويلة الأمد لإمارة دبي، فبعد أن طوّرنا معاً أبرز الوجهات التجارية والعصرية في دبي، نخطو اليوم مع مشروع (سولايا) خطوة واثقة نحو القطاع السكني، لنترجم طموحنا المشترك وثقتنا الراسخة بالنمو المتواصل لدبي بوصفها مدينة عالمية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعكس إطلاق مشروع (سولايا) التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات استثنائية ترتقي بالرفاهية وتعزز الروابط الأصيلة مع الطبيعة، وهي قيم تحظى دائماً بجاذبية واعتزاز وتقدير أصحاب المنازل المتميزين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد» العقارية، روب ديفيرو: «يسعدنا إطلاق مشروع (سولايا) في إطار شراكتنا المتميزة مع (دبي القابضة للاستثمارات) و(مِراس)، وهذا المشروع يتيح تجربة معيشة شاطئية في قلب (جميرا 1)، بالقرب من أبرز وجهات الطعام ونمط الحياة العصري في المدينة».