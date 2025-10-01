68 مؤسسة وشركة محلية وعالمية ضمن قائمة رعاة «ويتيكس 2025»

بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، التي تنظمها تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستقطب الدورة الحالية من معرض «ويتيكس» 68 جهة راعية، و18 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 3100 شركة من 65 دولة حول العالم، ويضم المعرض 18 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة 95 ألف متر مربع.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، سعيد محمد الطاير: «تعلمنا من مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ألّا نركن إلى الإنجازات، وكلما وصلنا إلى قمة تطلعنا للقمة التي تليها، ولهذا نواصل جهودنا الحثيثة ليحافظ (ويتيكس) على مكانته بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ونلتزم بتوسيع مجالات المعرض عاماً بعد عام انسجاماً مع النهج الاستشرافي الذي تتبناه دولة الإمارات للاستعداد المسبق للتغيّرات المتسارعة، ليبقى المعرض ملتقى آلاف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومظلة عالمية لتبادل الأفكار والتعرّف إلى التقنيات المبتكرة والممارسات العالمية، وبناء قدرات قادة المستقبل في القطاعات كافة لاسيما الحيوية منها والمرتبطة بصورة أساسية بصناعة المستقبل، لنكون الأفضل جاهزية لما سيحمله الغد من تحولات جذرية وفرص واعدة».

وأضاف الطاير: «بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتضافر الجهود وتكامل الأدوار، أصبح (ويتيكس) دعامة رئيسة لدفع عجلة انتقال الطاقة والحياد الكربوني والتنمية المستدامة والشاملة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويُشكّل تعاوننا البنّاء وشراكتنا الاستراتيجية مع رعاة المعرض دعماً أساسياً لترسيخ مكانة المعرض العالمية والارتقاء بدوره بوصفه حدثاً مهماً لإضافة المزيد من الإنجازات النوعية على طريق المستقبل المستدام».

الراعي المميّز

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات، مهدي أمجد: «نعتزّ هذا العام بكوننا الراعي المميّز لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، لنؤكد من خلال هذه الشراكة دعمنا لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تجسيد رؤيتنا المشتركة التي نتطلع من خلالها إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، وتُشكّل الاستدامة ركيزة جوهرية في صميم قيمنا المؤسسية، ونرى في كل مشروع نُطلقه فرصة ثمينة لتشييد صروح عمرانية تُجسّد أعلى معايير البناء المسؤول، وتنطلق مسيرتنا من إيمان راسخ بأن تطوير مساحات عالمية المستوى يجب أن يتلازم بالضرورة مع ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا الراسخ بدمج أنظمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتبنّي التقنيات المبتكرة، وتطبيق أحدث الابتكارات والممارسات الإنشائية في مشاريعنا المتعددة، ويُعدّ معرض (ويتيكس) منصةً عالميةً رائدةً لتسليط الضوء على الحلول المستقبلية السبّاقة في مختلف القطاعات الحيوية، ونفخر بالمشاركة في هذا الحدث البارز، ونتطلع إلى تبادل المعرفة والإسهام بفاعلية في نقاشاته البنّاءة التي ترسم ملامح الغد».

دبي للإعلام

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا: «يُجسّد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ريادة دبي ودولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، وتأتي شراكة (دبي للإعلام) مع المعرض في إطار اهتمامها بتعزيز الابتكار، وحرصها على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة، وتُجسّد شراكتنا مع (ويتيكس) التزام (دبي للإعلام) بالتعريف بمشاريع دبي التنموية، ودعم فعالياتها الرائدة التي تسلّط الضوء على قضايا الاستدامة، ما يعكس ريادة الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، ونحرص من خلال منصاتنا المتنوعة على إبراز الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في استشراف المستقبل».