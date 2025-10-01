«ويتيكس» يُعزّز ريادة الإمارات إقليمياً في تطوير المدن المستدامة

للعام الثالث على التوالي، يخصص معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) مساحة خاصة لشركات التطوير العقاري الداعمة للمدن المستدامة والمباني الخضراء، وتشهد الدورة الـ27 من المعرض مشاركة ورعاية كبرى الشركات الوطنية والعالمية، التي سجلت قصص نجاح عالمية رائدة في تشييد وتطوير مبانٍ خضراء تراعي في تصميمها الجوانب البيئية، ويحظى ساكنوها بأعلى معايير الرفاهية وجودة الحياة، ضمن بيئة صحية ومستدامة، ويُعدّ «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة متخصص في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والمباني الخضراء والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والقطاعات ذات الصلة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «يدعم (ويتيكس) خطة دبي الحضرية 2040 وتعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني مفهوم المدن المستدامة، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي»، وأضاف: «على ضوء تقارير الأمم المتحدة بأن 60% من السكان سيعيشون في مناطق حضرية بحلول عام 2030، يُعزّز المعرض مساعي دول المنطقة لمواكبة هذه التوجهات من خلال الاستثمارات الطموحة في التنمية الحضرية الذكية والمستدامة».