«طيران الإمارات» تطبّق حظر استخدام الـ «باور بنك» على رحلاتها

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن بدء سريان حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (الباور بنك) على متن رحلاتها، اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى أنها توفر منافذ شحن في المقاعد على جميع طائراتها، إلا أنها توصي عملاءها بشحن أجهزتهم بالكامل قبل السفر، لاسيما في الرحلات الطويلة.

وذكرت الناقلة، في بيان، أنها تسمح لعملائها بحمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة، وفقاً لشروط محددة، لكن يُحظر استخدامها داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة منها أو لإعادة شحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.

ووفقاً للوائح «طيران الإمارات» الخاصة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة، يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة، فيما يُحظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة، كما يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها.

وأوضحت اللوائح أنه يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية، مشيرة إلى أنه يُحظر وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.

وأكدت أنه يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.

ولفتت الناقلة إلى أنه بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، فإنها اتخذت موقفاً حازماً واستباقياً للحد من المخاطر المتعلقة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة.