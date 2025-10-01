مبيعات عقارات دبي تلامس 500 مليار درهم خلال 9 أشهر

قفزت مبيعات عقارات دبي بنسبة 32.58%، لتصل إلى 495.88 مليار درهم، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل 374 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024 لتواصل بذلك تحطيم الأرقام القياسية.

إلى ذلك أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن السوق العقارية في دبي تواصل تحقيق أداء قياسي خلال عام 2025، مدفوعة بمقومات قوية تعزز توسعها ونمو مبيعاتها، ما يجعل من هذا العام استثنائياً وتاريخياً جديداً للقطاع العقاري في الإمارة.

وأشاروا إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي مرشحة لأن تلامس حاجز الـ650 مليار درهم بنهاية عام 2025، وهو رقم تاريخي جديد يعكس قوة البيئة الاستثمارية في الإمارة ومكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وتفصيلاً، واصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجلت مبيعات استثنائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو 32.58% لتصل إلى 495.88 مليار درهم، مقابل 374 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 157 ألفاً و306 مبايعات، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ130 ألفاً و417 مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 20.6%.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تمثل كذلك نحو 94.95% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 البالغة 522.2 مليار درهم.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجلت 132.21 مليار درهم من خلال 37.9 ألف معاملة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 39.89 مليار درهم عبر 7 آلاف معاملة، مقابل 36 مليار درهم من خلال 6.13 آلاف معاملة.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 23.11% لتصل إلى نحو 667.98 مليار درهم نتجت عن نحو 202.11 ألف صفقة، مقارنة بـ542.56 مليار درهم تمت عبر 165.99 ألف معاملة تم تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام، بمبيعات تُقدّر بنحو 28.14 مليار درهم، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بنحو 18.14 مليار درهم، ثم «جميرا فييلج سركل» بـ17.74 مليار درهم، تلتها «اليلايس 1» في المرتبة الرابعة بـ16.81 مليار درهم، و«مدينة المطار» بـ15.54 مليار درهم.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية في إمارة دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 169.18 مليار درهم، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام السابق البالغة 142.26 مليار درهم، بارتفاع 18.9%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2025 بنسبة 25.54% على أساس سنوي، إلى 54.6 مليار درهم من خلال تنفيذ 20.32 ألف معاملة، مقارنة بـ43.5 مليار درهم نتجت عن 17.5 ألف معاملة في سبتمبر 2024.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «السوق العقارية في دبي وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في تحقيقها أرقاماً قياسية بشكل متواصل دون أي مؤشرات على التباطؤ».

وتوقع أن تلامس قيمة المبيعات العقارية في دبي بنهاية 2025 حاجز الـ650 مليار درهم، وهو رقم تاريخي جديد يعكس قوة البيئة الاستثمارية في الإمارة ومكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية» صالح طباخ، أن «الأداء القوي والمستمر للسوق العقارية في دبي ليس وليد الصدفة، بل ثمرة منظومة اقتصادية متكاملة وجهود استراتيجية بذلتها الإمارة خلال السنوات الماضية».

وأوضح طباخ أن عوامل مثل جودة الحياة، وفرص الاستثمار الجذابة، والتسهيلات المتعلقة بالإقامة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة، أسهمت جميعها في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع.

وتوقع أن تواصل السوق العقارية تحقيق أداء قياسي بنهاية عام 2025، مدفوعاً بمقومات قوية تعزز توسعها ونمو مبيعاتها، ما يجعل من هذا العام عاماً استثنائياً وتاريخياً جديداً للقطاع العقاري في الإمارة.

في السياق ذاته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إسماعيل الحمادي، إن اقتراب مبيعات القطاع العقاري في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 من حاجز 500 مليار درهم، يعكس حالة الزخم الاستثنائية التي تشهدها السوق، ويؤكد المكانة المتقدمة للإمارة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن التنوع الكبير في المشروعات العقارية الجديدة، إضافة إلى مرونة خطط السداد، أسهما في جذب شريحة واسعة من المشترين، بدعم من تطور البنية التحتية والخدمات التي تواكب وتيرة النمو السريعة في الإمارة.