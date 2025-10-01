«دبي للسلع» يطلق مركز الثروات لدعم توسع المكاتب العائلية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق مركز الثروات، وهو منظومة عمل متكاملة ومُصممة خصيصاً لدعم أنشطة إدارة الثروات للمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية التي تسعى إلى تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها انطلاقاً من دبي.

ويأتي إطلاق المركز الجديد في وقت تُشير التقديرات إلى أن المكاتب العائلية، التي تتخذ من دبي مقراً، تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ما يضع الإمارة في مصاف الوجهات العالمية الأسرع نمواً لاستقطاب الثروات الخاصة، وبناءً على ذلك صُمم مركز الثروات خصيصاً لاستثمار هذا التوجه الإيجابي عبر توفير منظومة دعم متكاملة للحوكمة والتخطيط للتعاقب الأسري ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية للأجيال المتعاقبة.

وأفاد «دبي للسلع»، في بيان، أمس، بأن مركز الثروات الجديد يشكل بوابة موحدة للدخول إلى بيئة رؤوس الأموال الخاصة في دبي، حيث يزود المكاتب العائلية والمستثمرين بالأدوات والخبرات اللازمة للتعامل مع الهياكل الاستثمارية المعقدة العابرة للحدود، والتخطيط السليم للتعاقب الأسري، وتطبيق مبادئ الحوكمة طويلة الأمد.

كما يسهم المركز في تمكين الأطراف المعنية من تركيز عمليات إدارة ثرواتهم ضمن بيئة تشريعية واحدة وموثوقة، وذلك من خلال ما يقدمه من حلول مُخصصة للترخيص، وما يتيحه من تواصل مباشر مع نخبة من الخبراء القانونيين والضريبيين والائتمانيين، إضافة إلى الوصول إلى فرص استثمارية، فضلاً عن تكامله مع منصة «تريد فلو» (Tradeflow) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لتوفير آلية آمنة لتسجيل الأصول وتمويلها، الأمر الذي يعزز من كفاءة العمليات وشفافيتها.

وتشمل التراخيص المخصصة مكتباً عائلياً منفرداً، ومكتباً عائلياً متعدداً، وكياناً ذا غرض خاص (SPV)، وشركة قابضة، ما يساعد الشركات على إدارة الاستثمارات، وحيازة الأصول، والإشراف على العمليات الإقليمية بكفاءة عالية.

وشهد حفل الإطلاق وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، الذي شارك في جلسة حوارية حول الرؤية الاستثمارية للدولة، أكد خلالها دعم الوزارة الفعّال لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية.

وقال السويدي: «تؤدي الثروات الخاصة والمكاتب العائلية دوراً محورياً متنامياً في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد الإماراتي، ومع إطلاق منصات عالمية المستوى مثل مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نعزز مكانة الدولة كمركز موثوق وتنافسي للثروات المستدامة وخلق القيمة».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالعزيز النعيمي، في كلمة خاصة خلال حفل الإطلاق: «يمثل مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إضافة محورية إلى مشهد الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، فهو يوفّر للمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد فرصاً جديداً للنمو والازدهار في الأسواق الإماراتية من خلال منظومة عمل متكاملة، ويدعمهم بخدمات عالمية المستوى».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تُعد دبي اليوم واحدة من أسرع وجهات الثروات نمواً في العالم، حيث تدير المكاتب العائلية فيها أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بأكثر من النصف بحلول نهاية العقد الحالي. ويستند مركز الثروات إلى هذا الزخم القوي ليكون بمثابة بوابة موحدة للدخول إلى بيئة رؤوس الأموال الخاصة في دبي، حيث يجمع بين الهياكل المُصممة حسب الحاجة والخدمات الاستشارية المتخصصة والحوكمة القوية لإدارة الثروات بأمان عبر الأجيال».