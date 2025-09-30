اليوم.. انتهاء المهلة المحددة لتقديم إقرارات ضريبة الشركات

تنتهي اليوم 30 سبتمبر 2025، المهلة المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، لتقديم الإقرارات الضريبية والبدء في سداد ضريبة الشركات بنسبة 9% للأعمال التي حققت إجمالي عائدات تبلغ مليون درهم على الأقل، خلال عام 2024، وانتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024، حيث كانت الهيئة منحت مهلة تسعة أشهر كاملة بعد انتهاء السنة المالية للتسجيل وتقديم الإقرارات.

وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة، ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.

وأكدت الهيئة أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات، بغض النظر عن قيمة الدخل، يجب عليهم تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يُشكِّل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال الدقيق للتشريعات الضريبية.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد، وفي حالة التحصيل بعد المُهلة المُحدَّدة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير.

كما أشارت إلى ضرورة تأكد جميع المُسجَّلين لضريبة الشركات من مواعيد فتراتهم الضريبية بناءً على السنة المالية لكل مُسجَّل، وكذلك التأكد من المدد المُحددة لتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية، وذلك عن طريق الدخول إلى منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للتعرُّف على هذه المعلومات المحدثة بدقة.

ودعت الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة لضمان الامتثال الدقيق وفي المواعيد المحددة.