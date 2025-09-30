مكاسب تاريخية للذهب.. أفضل أداء شهري في 16 عامًا

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد ،اليوم، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ما يقرب من 16 عاما، إذ أدت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أسعار الفائدة لتعزيز الطلب على المعدن باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3870.14 دولار للأوقية (الأونصة).

وقفز المعدن النفيس بنسبة 12.3 بالمئة حتى الآن في سبتمبر أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1 بالمئة إلى 3897.80 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة كيه.سي.إم تريد "يثير الإغلاق الحكومي الوشيك حالة من عدم اليقين في السوق، مما ساهم في تسريع مكاسب الذهب".

وأضاف "يبدو الآن أن مستوى 4000 دولار هو هدف يمكن للذهب أن يحققه بحلول نهاية العام، في حين أن متغيرات السوق مثل انخفاض أسعار الفائدة والتوتر الجيوسياسي المستمر لا تزال تصب في صالح المعدن النفيس".

وأدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 89 بالمئة تقريبا لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر تشرين الأول، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال ألبرتو موساليم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إنه منفتح على المزيد من التخفيضات، لكنه أضاف أن على مجلس الاحتياطي الاتحادي توخي الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للاستمرار في مواجهة التضخم.

ويزدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وذكر صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت 0.60 بالمئة إلى 1011.73 طن أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية يوم الجمعة حول الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يصدره معهد إدارة التوريدات، وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.

وأكدت وزارة العمل الأميركية أمس أن هيئة الإحصاء التابعة لها ستعلق نشر البيانات، بما في ذلك تقرير التوظيف الشهري لسبتمبر، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 47.08 دولار للأوقية، مسجلة ارتفاعا18.6 بالمئة منذ بداية الشهر. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1609.40 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1278.62 دولار.