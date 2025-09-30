ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر 2025

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2025، والتي جاءت على النحو التالي :



- وقود الديزل: 2.71 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.77 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.66 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.58 درهم لكل لتر.



وكانت أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2025، على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.66 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.70 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.58 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.51 درهم لكل لتر.