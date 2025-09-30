«أدنوك للتوزيع» تكشف الهوية الجديدة لمتاجر التجزئة

كشفت «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية «واحة أدنوك» تحت المسمى الجديد «واحة من أدنوك»، وذلك في إطار إعادة إطلاق شاملة للعلامة التجارية تدعم تقديم تجربة مُبتكرة وعصرية في عالم الأطعمة والمشروبات، ترتقي بجودة الخيارات وتنوّعها، ضمن مفهوم «غورميه عالدرب» الذي يجسد التزام «أدنوك للتوزيع» تقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار والراحة، ويعزز مكانتها الريادية في قطاع متاجر التجزئة والتنقل في الإمارات، ومنذ انطلاقتها رسّخت «واحة أدنوك» مكانتها كعلامة تجارية إماراتية، تخدم ملايين العملاء سنوياً عبر شبكة متنامية تضم 379 موقعاً في الإمارات، إلى جانب حضورها في مصر والسعودية.