مذكرة تفاهم لإحداث نقلة نوعية في الخدمات للفعاليات الكبرى

وقّعت «ضيافة مركز دبي التجاري العالمي»، وشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للفعاليات الكبرى في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ سيتيح هذا التعاون تقديم حلول متكاملة وفق نماذج تشغيلية متنوعة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، أن «هذه الشراكة الاستراتيجية تُعد إنجازاً مهماً لضيافة مركز دبي التجاري العالمي».

وقال إن «مركز دبي التجاري العالمي يعد الوجهة المفضلة لأهم وأكبر المعارض العالمية والفعاليات الكبرى في المنطقة، ومن خلال الجمع بين خبرتنا في إدارة مراكز المؤتمرات والمعارض وخدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات، مع القدرات الإنتاجية عالمية المستوى لشركة الإمارات لتموين الطائرات، فإننا نرتقي بمعايير قطاع الضيافة للفعاليات الكبرى في المنطقة، مع تقديم تجارب استثنائية لملايين الضيوف، وتعزيز الابتكار والجودة والتميز في الخدمة».

وأكد على الالتزام بتعزيز المكانة العالمية الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي من خلال إبرام شراكات ترتقي بتجارب الفعاليات، وتدعم تحقيق أهداف دبي الاقتصادية والسياحية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، شهريار نوابي، إن «تعاون الشركة مع ضيافة مركز دبي التجاري العالمي يجمع بين جهتين رائدتين تتمتعان بمجموعة كبيرة من الخبرات المتكاملة في تقديم الضيافة الراقية على نطاق واسع وتوفير تجربة فريدة من نوعها».

وسيبدأ العمل المشترك بين ضيافة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات لتموين الطائرات بشكل فوري عبر العديد من الفعاليات رفيعة المستوى، بما في ذلك النسخة القادمة من معرض دبي للطيران، إضافة إلى معرض دبي العالمي للقوارب، وكأس دبي العالمي، ومعرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «دبليو إتش إكس تك»، ومعرض «جيتكس غلوبال».