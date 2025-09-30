400 فرصة وظيفية للمواطنين لدى 80 شركة عقارية            

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة الثالثة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، وذلك بعد نجاح النسختين السابقتين من المبادرة، وتوظيف أكثر من 2071 مواطناً منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن هذا الحدث يأتي بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وبرعاية رسمية من شركة «إعمار العقارية»، ويجمع هذا العام أكثر من 80 شركة عقارية قدّمت ما يزيد على 400 فرصة وظيفية مباشرة ومتنوعة، بما يتيح مسارات واضحة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين، ويربط التوظيف بالتأهيل والتدرّج المهني داخل مؤسسات القطاع.

وتؤكد النتائج التي حققتها هذه المبادرة مواصلة مسارها المتصاعد في دعم الأهداف النوعيّة للتوطين، حيث نجحت في توظيف 647 مواطناً في عام 2023، مقابل المستهدف المُعلن بـ250 مواطناً، فيما وصل العدد إلى 854 مواطناً في 2024 متجاوزاً المستهدف، المتمثّل في 500 مواطن، وواصلت المبادرة تميّزها من خلال توظيف 570 مواطناً بين يناير ويونيو 2025.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب: «نُمكّن أبناء وبنات الإمارات من دخول القطاع العقاري، والارتقاء فيه على أسس مستدامة، مستلهمين ذلك من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لطالما أكّدت أن المواطن يُعدّ أولوية أساسية في التنمية».