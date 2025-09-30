«دبي الدولي».. شريان الملاحة الجوية وأكبر محور طيران في العالم

بدأت دبي رحلتها لتصبح عاصمة الطيران العالمية، مع افتتاح مطار دبي الدولي الذي يحتفل اليوم بمرور 65 عاماً على أولى رحلاته، وعلى مدار ستة عقود، كتب «دبي الدولي» فصول النجاح واحداً تلو الآخر، محطماً الأرقام القياسية، ومؤسساً لأكبر محور عالمي لحركة المسافرين والبضائع، فقد استقبل، منذ افتتاحه وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 1.43 مليار مسافر، معتمداً على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تجعل كل رحلة تجربة سلسة وسريعة عبر بواباته.

وفي 2024، حافظ «دبي الدولي» على مركزه في صدارة أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ١١ على التوالي، مؤكداً مكانته كبوابة دبي إلى العالم بلا منافس.

من مدرج رملي صغير، إلى أكبر مطار دولي في العالم، يواصل مطار دبي الدولي كتابة حكاية الطموح والريادة والابتكار التي جعلت من دبي قلب صناعة الطيران العالمية، حيث كل رقم، وكل رحلة، وكل توسعة هي صفحة جديدة في قصة حلم لا يتوقف.

البداية

بدأ العمل عام 1959 في بناء مطار دبي على مساحة من الرمال، وعلى بعد أربعة كيلومترات من وسط دبي في تلك الفترة، ومع افتتاحه في العام التالي كان المطار الذي يتكوّن من مدرج مضغوط بالرمال، ومبنى صغير، قادراً على التعامل مع طائرات يصل حجمها إلى حجم «طائرة DC-3».

وأسهم النمو الاقتصادي والعمراني في الإمارة خلال عام 1964، في تدفق الاستثمارات، ما انعكس على زيادة كبيرة في حركة المسافرين عبر المطار، ولزيادة طاقته الاستيعابية، تم خلال العام التالي، الانتهاء من بناء مدرج جديد من الأسفلت بدلاً من «المدرج الرملي المضغوط»، ليصبح المطار جاهزاً لاستقبال أضخم طرز الطائرات.

وتم افتتاح المدرج الأسفلتي الجديد في عام 1965، وشملت عملية تحديث المدرج، بناء وتجديد العديد من المرافق التابعة للمطار، لتمكينه من استقبال الرحلات الليلية المنتظمة، ليتعامل مطار دبي الدولي في عام 1969 مع تسع شركات طيران دولية، سيّرت رحلات إلى 20 وجهة.

أعلى مستوى نمو

وشهدت فترة السبعينات، العديد من التطوّرات في جميع أنحاء مطار دبي الدولي، من إنشاء مبنى جديد مكون من ثلاثة طوابق، وبرج مراقبة جديد، فضلاً عن زيادة طول المدرج، وتمديد ساحات الانتظار، وإضاءة المطار.

وسجل «دبي الدولي» في عام 1970 أعلى مستوى نمو في تاريخه، وصلت نسبته إلى 66%، إذ ارتفعت أعداد المسافرين إلى أكثر من 524 ألف مسافر مقارنة بـ315 ألف مسافر في عام 1960، وفي 23 ديسمبر 1980 أصبح المطار عضواً في مجلس المطارات الدولي.

«نادي المطارات الكبرى»

وشهد قطاع النقل الجوي في دبي، خلال الفترة الممتدة بين 1980 و2010، جملة تطورات عززت مسيرة النمو إلى مستويات غير مسبوقة، ففي 25 أكتوبر 1985، دشنت «طيران الإمارات» أول خط جوي لها بطائرتين مستأجرتين من طراز «بوينغ 737» و«إيرباص B4 300» إلى العاصمة الباكستانية كراتشي.

وللمرة الأولى في تاريخه، دخل «دبي الدولي» في عام 1997 نادي المطارات الكبرى، إذ حلّ في المرتبة السادسة ضمن قائمة تضم أسرع 10 مطارات في العالم نمواً، بمعدل بلغ 14%، متجاوزاً بذلك مطارات دولية كبرى في أوروبا وآسيا.

بدوره، ازداد معدل نقل الركاب في المطار إلى 4.3 ملايين مسافر، ثم ارتفع إلى 9.7 ملايين بحلول عام 1998، ومع افتتاح المبنى (2) ازدادت سعة مطار دبي بمقدار مليوني مسافر سنوياً.

وكان افتتاح «الكونكورس C» بمثابة بداية فصل جديد في تاريخ الطيران المدني بدبي خلال عام 2000، إذ تم تشييد هذا المبنى الضخم كجزء من المرحلة الأولى من مشروع التوسعة العامة للمطار بكلفة ملياري درهم، ما أدى إلى زيادة سعة المطار من 10 ملايين مسافر، إلى 23 مليون مسافر سنوياً، وفي العام ذاته أصبح «دبي الدولي» أول مطار في الشرق الأوسط يضم جسوراً معلقة لتحميل الركاب من المطار إلى الطائرات، بدلاً من نقلهم إليها بالحافلات.

«طيران الإمارات»وتم في عام 1984 افتتاح المدرج الثاني لمطار دبي، وهو مجهز بأحدث أنظمة الأرصاد الجوية، وإضاءة المطارات، وأجهزة الهبوط، لمنح المطار تصنيف الفئة الثانية في أبريل من العام نفسه.

وشكّل عام 1985 نقطة محورية في تاريخ مطار دبي الدولي مع إطلاق شركة «طيران الإمارات»، حيث نمت الناقلة لتصبح المشغل لأكبر أسطول من الطائرات ذات الجسم العريض في العالم. وبحلول عام 2020، بلغ إجمالي أسطول الناقلة 270 طائرة بمتوسط عمر يبلغ 6.8 أعوام.

التفوق على «لندن هيثرو»

وحقق مطار دبي الدولي إنجازاً عالمياً كبيراً مع استقباله 70.4 مليون مسافر في عام 2014، ليصبح المطار الأول في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، مُزيحاً نظيره البريطاني «لندن هيثرو» عن الصدارة، لينقل بذلك «نواة الطيران» شرقاً، ويغير قواعد اللعبة في النقل الجوي.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة مطار دبي الدولي بوابةً عالمية رئيسة، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية، ويسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. كما تم افتتاح مبنى «الكونكورس D» في عام 2016، وهو محطة حديثة بكُلفة 1.2 مليار دولار لخدمة نحو 60 شركة طيران دولية تعمل من المبنى (1).

مليار مسافر

قدم مطار دبي الدولي خدماته لمليار مسافر بحلول نهاية عام 2018، واستغرق 51 عاماً (من 30 سبتمبر 1960 إلى 31 ديسمبر 2011) للوصول إلى أول 500 مليون مسافر، لكنه سجل الـ500 مليون مسافر المتبقية في سبع سنوات فقط. كما قفز المطار من المركز الخامس إلى الثاني ضمن قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً لعام 2023، لينجح للمرة الأولى في الوصول إلى المركز الثاني عالمياً بإجمالي أعداد المسافرين (المحليين والدوليين). ويمضي قدماً في طريقه نحو سباق جديد للمنافسة في صدارة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين (المحليين والدوليين معاً)، وتقريب المسافة بينه وبين مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي.

الأسرع نمواً

وتم تصنيف مطار دبي الدولي على أنه ثاني أسرع المطارات نمواً في العالم خلال عام 2002، وفقاً لإحصاءات حركة المرور الصادرة عن مجلس المطارات الدولي. كما تعامل مع نحو 18 مليون مسافر في عام 2003.

وفي عام 2008، افتتحت مؤسسة مطارات دبي، المبنى رقم (3) في المطار، للاستخدام الحصري لـ«طيران الإمارات». وأدى الافتتاح السلس لأكبر صالة وصول فردية في العالم إلى توسيع قدرة المطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً، ما مكّن المطار من الفوز بجوائز متعددة، وفي العام التالي (2009) سجل المطار 40.9 مليون مسافر سنوياً، وأصبح أسرع المطارات نمواً في العالم من بين أفضل 50 مطاراً رئيساً.

عام قياسي

أرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي، عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار، ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق، البالغ 89.1 مليون مسافر، الذي تم تحقيقه في عام 2018، ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

