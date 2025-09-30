«العربية للطيران» تتسلم أولى طائراتها «A320neo»

أعلنت شركة «العربية للطيران»، أمس، عن تسلمها أولى طائراتها من طراز «إيرباص A320neo»، ضمن طلبيتها المكونة من 120 طائرة من طراز «A320»، والتي تم توقيعها مع شركة «إيرباص» في عام 2019.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن الطلبية تشمل 73 طائرة من طراز «A320neo»، و27 طائرة من طراز «A321neo»، و20 طائرة من طراز «A321XLR»، وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يمثل استلام أول طائرة من طراز (A320neo) ضمن طلبيتنا مع (إيرباص) خطوة مهمة نحو تعزيز أسطول الشركة الحالي وتطوير عملياتها التشغيلية».