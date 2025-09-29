التجارة والابتكار المستدام.. شعار مؤتمر «العالمية للمناطق الحرة»

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في فعاليات الدورة الـ11 من المؤتمر الدولي السنوي 2025 للمنظمة، الذي تستضيفه مقاطعة هاينان الصينية، من 10 إلى 12 أكتوبر 2025 في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 1500 من كبار صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء المناطق الحرة من مختلف أنحاء العالم، ويحمل المؤتمر شعار «المناطق الحرة: بوابات الازدهار والتجارة والابتكار المستدام في العالم»، ليُشكّل أضخم وأبرز تجمع دولي من نوعه، ويوفر منصة رائدة للحكومات والمستثمرين والخبراء لمناقشة أهم القضايا الاستراتيجية المؤثرة في مستقبل التجارة والاستثمار، ويستهل المؤتمر أعماله بحفل افتتاح رسمي يشهد كلمات رئيسة لرئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس مجلس الصين لترويج الاستثمار الدولي، آيكينغ فانغ.