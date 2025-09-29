الإمارات الأكثر جاذبية عربياً للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة 2025

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً، بكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار، ووفرت أكثر من 83 ألف وظيفة، وذلك من يناير 2003 إلى ديسمبر 2024.

وأضاف التقرير - الذي يركز على أربعة محاور رئيسة، تتمثل في «قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة لعام 2024، والمشروعات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025» - أن دولة الإمارات تصدرت القائمة كأهم دولة مستثمرة بالمنطقة في قطاع الطاقة المتجددة خلال 22 عاماً، وفق عدد المشروعات والكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بـ57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار، بحصة 25% من الإجمالي، ووفرت تلك المشروعات أكثر من 16 ألف وظيفة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته أمس، من مقرها في دولة الكويت، أن خمس دول عربية، ضمت الإمارات ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن، استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69% من الإجمالي، وبكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83%، ووفرت تلك المشروعات نحو 68 ألف وظيفة، بحصة 82% من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات الـ10 الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة في كل مؤشر على نحو 25% من عدد المشروعات المنفذة، و40% من الكلفة الاستثمارية، و38% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة «أكواباور» السعودية القائمة وفق عدد المشروعات بـ20 مشروعاً مثلت 6% من الإجمالي، فيما تصدرت شركة «إنفينيتي باور» الإماراتية القائمة كأكبر مستثمر من حيث الكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار، وبحصة قاربت 10% من الإجمالي، بينما حلت شركة «أكمي» الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بأربعة آلاف وظيفة، مثلت نحو 5.2% من الإجمالي.

وأوضح التقرير أن خمس دول عربية فقط، هي الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعاً بينياً في قطاع الطاقة المتجددة، بما يمثل نحو 25% من إجمالي المشروعات الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً، وبلغت كلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار، بما يمثل نحو 32% من مجمل كلفة المشروعات الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية، وفق وكالة «فيتش»، والتي تم رصدها من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، تلتها المغرب ومصر والجزائر.