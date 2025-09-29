متاجر تطرح تخفيضات على رسوم «المصنعية» لإنعاش مبيعات المشغولات الذهبية

طرحت منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات تخفيضات بنِسَب متباينة خلال الفترة الأخيرة، على رسوم المصنعية لمشغولات مختلفة، بهدف إنعاش وتنشيط المبيعات.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن تلك التخفيضات من الوسائل الشائعة لدى عدد من المتاجر لزيادة مبيعات المشغولات، خصوصاً عقب الزيادات الكبيرة و المتتالية للذهب، لافتين إلى أن أسعار المعدن الأصفر وصلت أخيراً إلى معدلات تاريخية جديدة، ما جعل مظاهر الترقب تسيطر على العديد من المتعاملين، مع بعض عمليات الشراء الحذر لمنتجات من المشغولات والسبائك.

وحققت أسعار الذهب مكاسب قياسية جديدة مع ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، مسجلة بنهاية الأسبوع الماضي زيادات راوحت بين 7 و9.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال ستة أسابيع إلى 51 درهماً.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 453.25 درهماً، بارتفاع قيمته 9.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، وسجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 419.5 درهماً، بزيادة 8.25 دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 402.25 درهم، بارتفاع بلغ 8.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 345 درهماً، بزيادة بلغت سبعة دراهم.

وقال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات النعيم»، مدثر أحمد، إن «عدداً من المتاجر طرحت خلال الفترة الأخيرة عروضاً تخفيضية على رسوم المصنعية على عيارات مختلفة لمشغولات، بهدف تنشيط المبيعات بمعدلات أكبر، خصوصاً عقب الزيادات السعرية المتتالية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن «تلك العروض أصبحت شائعة لدى بعض المتاجر ضمن السياسات الترويجية التي تتبعها لمواكبة التنافسية، واستقطاب المزيد من المستهلكين».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «مواصلة ارتفاع أسعار الذهب، وتسجيل معدلات قياسية وتاريخية جديدة، جعلا الأسواق تدخل حالة من الترقب، وتوجّه بعض المتعاملين للشراء بشكل أكثر حذراً، سواء للسبائك أو المشغولات الذهبية».

وأضاف أن «عروض التخفيضات على رسوم المصنعية لعيارات المشغولات جاءت ضمن وسائل الترويج التي اتجهت إليها العديد من المتاجر خلال الفترة الأخيرة، لتنشيط المبيعات واستقطاب المتعاملين، خصوصاً أن العروض شملت عيارات مختلفة، ولم تتركز في عيار واحد، فبعض المتاجر طرحتها على عيارَي 21 و22 قيراطاً، والبعض الآخر شمل موديلات لعيارات من 18 قيراطاً».

وقال مسؤول المبيعات في محل «ماشوم للذهب والمجوهرات»، اكسيالي نوجاش، إن «الزيادات المتتالية الكبيرة لأسعار المعدن الأصفر رفعت حالة الترقب والشراء الحذر للعديد من المتعاملين، سواء بالنسبة للسبائك أو المشغولات الذهبية الجديدة».

وأوضح أن «طرح بعض المتاجر عروض تخفيضات على رسوم المصنعية لعيارات مختلفة من المشغولات الذهبية الجديدة، يأتي في ظل تنافس منافذ البيع في زيادة حصص المبيعات، واستقطاب مزيد من المستهلكين، خصوصاً عقب الزيادات السعرية الأخيرة التي تسيطر على أسواق الذهب».