متسوقون يطالبون بإلغاء مواقف «فاليه باركينغ» خلال أوقات الذروة

قال متسوقون إن اقتطاع مساحات من مواقف السيارات داخل مراكز التسوق، وتخصيصها للخدمة المدفوعة لركن السيارات، المعروفة بـ«فاليه باركينغ»، يزيدان من تحديات العثور على مواقف شاغرة، لاسيما خلال أوقات الذروة، أو في عطلة نهاية الأسبوع.

وشددوا عبر «الإمارات اليوم» على أهمية تطبيق «نظام مرن» يتيح المساحات الشاغرة من مواقف الـ«فاليه باركينغ» لاستخدامها مجاناً من قبل المتسوقين وزوار مراكز التسوق، عند امتلاء المواقف الأخرى، وإلغاء هذه الخدمة في أوقات الذروة بدلاً من ترك مساحات المواقف المدفوعة خالية، في وقت يجوب المتسوقون بحثاً عن موقف متاح لركن السيارة.

فيما أفاد مسؤولان في مركزَي تسوق بأن المساحات المخصصة لـ«فاليه باركينغ» تعد محدودة للغاية من إجمالي مواقف السيارات المتوافرة داخل المراكز، لافتين إلى أنها تتيح خدمة ذات قيمة مضافة للمتسوقين وزوار المراكز التجارية.

ملاحظات متسوقين

وتفصيلاً، قال المتسوق، محمد سليمان، لـ«الإمارات اليوم»: «أعاني خلال زيارتي لبعض مراكز التسوق عدم توافر مواقف للمركبات، في وقت توجد مساحات كبيرة غير مستغلة تابعة لخدمة ركن السيارات المدفوعة أو ما يطلق عليه (فاليه باركينغ)، التي تزيد من تحديات وصعوبات الحصول على مواقف شاغرة».

من جانبه، اتفق المتسوق، جمال يوسف، في أن اقتطاع مساحات من مواقف السيارات في مراكز التسوق لـ«فاليه باركينغ»، يزيد من تحديات رحلة البحث عن مواقف شاغرة، وقال إن «بعض المولات تخصص عدداً كبيراً من مواقف السيارات لتلك الخدمة، فيما يعاني زوار تلك المولات والمراكز التجارية مع أسرهم في رحلة البحث عن موقف خلال أوقات الذروة، أو عطلة نهاية الأسبوع».

أما المتسوق، صلاح عبدالحميد، فطالب بضرورة أن تعمل مراكز التسوق بمرونة أكبر خلال أوقات الذروة أو عطلات نهاية الأسبوع، وامتلاء مواقف السيارات، وذلك من خلال إتاحة المساحات المتاحة في مواقف الركن المدفوعة «فاليه باركينغ» للمتسوقين، بما يسهم في مساعدتهم في ركن مركباتهم، بدلاً من الانتظار في سياراتهم على أمل توافر موقف متاح.

من جهتها، لفتت المتسوقة، عزيزة إبراهيم، إلى أنه يمكن لمراكز التسوق أن تعمل بنظام مرن، يتيح لها تقديم خدمة الركن المدفوعة للسيارات أو «فاليه باركينغ»، وفي الوقت نفسه الاستفادة من بعض تلك المواقف لمساعدة المتسوقين في الحصول على موقف في حال عدم وجود مساحات متاحة.

فيما قال متسوق، فضّل عدم نشر اسمه، إنه اضطر إلى مغادرة مركز التسوق بعد أكثر من نصف ساعة بحثاً عن موقف لسيارته من دون نتيجة، مشيراً إلى أنه أصبح يتجنب بعض «المولات»، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، لصعوبة الحصول على موقف، فيما تترك مساحات في مركز التسوق للخدمة المدفوعة «فاليه باركينغ»، يمنع دخولها.

مساحات محدودة

بدوره، قال مسؤول خدمة المتعاملين في مركز تسوق، (م.أ)، إن «خدمات (فاليه باركينغ) تستحوذ على مساحات محدودة للغاية في معظم مراكز التسوق، مقارنة بمواقف السيارات الأخرى المتاحة للمتسوقين».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يتم توفير هذه الخدمة، نظراً إلى أنها تقدم خدمة ذات قيمة مضافة للعديد من المتسوقين، الذين يفضلون استخدامها عند الضرورة، أو عند الحاجة لركن السيارات بشكل سريع دون البحث عن مواقف».

من جانبه، قال مسؤول علاقات المتعاملين في مركز تسوق، (س.ع): «تستحوذ خدمات المواقف المدفوعة في معظم مراكز التسوق على مساحات محدودة للغاية، مقارنة بمساحات مواقف السيارات التي يتم توفيرها للمستهلكين، وذلك لأن مستخدمي تلك الخدمة يكونون بأعداد قليلة مقابل الجمهور العام من المستهلكين الذين يفضلون ركن مركباتهم بأنفسهم».

أما خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتم تعهيد خدمة المواقف المدفوعة في عدد كبير من مراكز التسوق، بشكل خارجي، أو تأجيرها لشركات خارجية تستأجر عدداً من المواقف مقابل مبالغ معينة، بهدف توفير مساحات محدودة لتقديم تلك الخدمة للمستهلكين».

وأضاف: «خدمة المواقف المدفوعة تتيح تسهيلات إضافية للمستهلكين الذين يفضلون استخدام تلك الخدمة التي تقدم في عدد من مراكز التسوق»، مشيراً إلى أن بعض مراكز التسوق لا تفضل تقديم هذه الخدمة، وتتيح المواقف للمتسوقين بشكل عام، لركن سياراتهم بشكل شخصي.

مسؤولان في مركزَي تسوق:

• «فاليه باركينغ» تستحوذ على مساحات محدودة للغاية، والخدمة ذات قيمة مضافة للعديد من المتسوقين.