«الأنصاري للصرافة» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تعيين علي النجار رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، لافتة إلى أنه يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 23 عاماً في الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، راشد علي الأنصاري: «يسعدنا أن نرحّب بعلي النجار في منصبه الجديد، إن قيادته ورؤيته ستكونان من الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو والابتكار في الشركة».

من جانبه، قال النجار: «يشرفني تولي هذه المسؤولية الجديدة، وقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النجاح، وأتطلع للعمل مع فريق العمل المتميز لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».