طحنون بن زايد: تعزيز الدور العالمي لـ «إم جي إكس» في تمكين الابتكار والارتقاء بأدواته

ترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام الجاري.

وأكدّ سموّه، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الدور العالمي لشركة «إم جي إكس» في تمكين الابتكار والارتقاء بأدواته، وإسهامها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.

واعتمد مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، عدداً من المشاريع الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تشمل أشباه الموصلات والبنية التحتية والتطبيقات، أبرزها استثمار إضافي في شركة «OpenAI»، وذلك ضمن جولة التمويل الأخيرة التي قيّمت الشركة بنحو 300 مليار دولار، ويأتي هذا الاستثمار انعكاساً لثقة «إم جي إكس» المتزايدة في قدرات شركة «OpenAI» وإمكاناتها، وتسارع نمو إيراداتها، ودورها المتواصل في تعزيز تفاعل المستخدمين.

كما انضمت «إم جي إكس» إلى «سيلفر ليك» كمستثمر استراتيجي في صفقة الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة «ألتيرا» والتي تم تقييمها بنحو 8.7 مليارات دولار، ما رسّخ مكانتها كأكبر شركة مستقلة عالمياً متخصصة في مجال مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، وشاركت «إم جي إكس» في قيادة جولة التمويل من فئة (K) لمصلحة شركة «داتا بريكس»، بقيمة مليار دولار، وذلك مواكبة لمسيرة الشركة ونموها المتسارع.

وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»، أحمد يحيى الإدريسي: «تكرّس (إم جي إكس) جهودها لتمكين عملية النمو والتوسع في الجيل الجديد من روّاد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومن خلال شراكاتنا مع أبرز الشركات التكنولوجية والمؤسسات الاستثمارية، نعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة الابتكار في مجال التطبيقات، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للجميع».

حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.

يشار إلى أن شركة «إم جي إكس» تأسست في مارس 2024 من قبل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، وهي شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال شراكات عالمية رائدة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وتستثمر «إم جي إكس» في القطاعات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة وأثراً اقتصادياً واسع النطاق، بما في ذلك أشباه الموصلات، والبنية التحتية، والبرمجيات، والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا، وعلوم الحياة، والأتمتة، والروبوتات.