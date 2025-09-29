غرفتا عجمان وأم القيوين تبحثان أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي

استقبلت غرفة عجمان وفداً من غرفة أم القيوين في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث ناقش الجانبان أفضل الممارسات في مجال الاتصال المؤسسي وبناء الشراكات، واستعرضا المبادرات والبرامج المبتكرة الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال.

حضر اللقاء مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، ومدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، عبير عيد الفرج، فيما ترأست وفد غرفة أم القيوين الشيخة بدور عبدالله المعلا، مديرة مكتب الاتصال المؤسسي الحكومي، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال، وفي مستهل اللقاء أكد النعيمي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين غرف التجارة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الابتكار المتواصل في الخدمات والمبادرات الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، إلى جانب الجهود الرامية إلى تقليل البيروقراطية، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

وقدّمت غرفة عجمان خلال اللقاء عرضاً وافياً حول استراتيجيات الاتصال المؤسسي، وأبرز جهود مجلس سيدات الأعمال في دعم وتمكين المرأة بمختلف القطاعات، إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع شراكات غرفة عجمان، ومجلس سيدات أعمال عجمان، وكذلك استعراض المبادرات والبرامج التي تعزز التواصل والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير بيئة أعمال مستدامة.

من جانبها، قدّمت الشيخة بدور عبدالله المعلا نبذة حول جهود غرفة أم القيوين في مجال الاتصال الحكومي وبناء الشراكات، مؤكدة حرص غرفة أم القيوين على تعزيز التعاون مع غرف التجارة والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال، وتمكين منشآت القطاع الخاص.