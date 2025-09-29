غرف دبي تستعرض فرص الأعمال الواعدة في الإمارة خلال «أسبوع كولومبيا للتكنولوجيا»

اختتمت غرف دبي مشاركتها في فعاليات «أسبوع كولومبيا للتكنولوجيا 2025»، حيث سلّطت الضوء على مقومات دبي التنافسية التي تُرسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال.

وخلال جلسة تعريفية ضمن «مهرجان كولومبيا للتكنولوجيا»، الذي شهد حضور أكثر من 8000 مشارك، وممثلين عن 200 صندوق استثمار دولي، والذي يُعدّ من فعاليات «أسبوع كولومبيا للتكنولوجيا 2025»، استعرضت الغرفة الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي للشركات والمستثمرين المتخصصين في مختلف القطاعات الرقمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى مجالات الاستدامة والابتكار المؤسسي، كما تم التعريف بدور دبي المتنامي مركزاً عالمياً رائداً للنمو والابتكار، والجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين الإمارة وأسواق أميركا اللاتينية.

وتعرّف الحضور خلال فعاليات الجلسة إلى الخدمات التي تقدمها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، للمستثمرين وروّاد الأعمال من دول أميركا اللاتينية الراغبين بالاستفادة من الفرص المتنوعة في دبي، وذلك من خلال مكاتبها الأربعة في كل من كولومبيا، والأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، حيث توفر المكاتب معلومات وإرشادات قيّمة عن سوق دبي، وتقدم دعماً متكاملاً للشركات العالمية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق الواعدة.

وتُشكّل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة استراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل بها، للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي، باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما نظّمت الغرفة، ضمن فعاليات «أسبوع كولومبيا للتكنولوجيا 2025»، ملتقى خاصاً للمكاتب العائلية من كولومبيا وأميركا اللاتينية، إذ أتاح الملتقى فرصة التعرّف عن كثب إلى مكانة دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والاستثمار والتوسّع الدولي، وفرص التعاون الاستراتيجي في مجموعة من القطاعات الاستثمارية، ومن ضمنها الاقتصاد الرقمي.