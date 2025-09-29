%535 نمواً في تداولات «ناسداك دبي» خلال الربع الثاني 2025

كشفت بيانات، أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، تسجيل بورصة ناسداك دبي معدلات نمو كبيرة في حجم تداول الأسهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع جاوزت نسبته 535%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وارتفاعاً بنسبة 36.9% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات أصدرتها المؤسسة حول أبرز أنشطة الخدمات المالية في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي حجم تداول أسهم «ناسداك دبي» خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 15 ألفاً و200 سهم، مقابل 2391 سهماً خلال الربع الثاني من عام 2024، فيما سجل حجم تداول الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري 11 ألفاً و103 أسهم.

كما أظهرت البيانات تسجيل معدلات نمو جاوزت نسبتها 428.8% في إجمالي عدد الصفقات المنجزة خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت 899 صفقة مقارنة بـ170 صفقة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

بدورها، سجلت القيمة السوقية في «ناسداك دبي» ارتفاعات جاوزت 35% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

ومقارنة بين عامي 2023 و2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حجم التداول في «ناسداك دبي» إلى 203 آلاف و493 سهماً خلال عام 2024، مقارنة بـ37 ألفاً و112 سهماً خلال عام 2023، فيما سجلت البورصة نمواً في القيمة السوقية بنسبة بلغت 73% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023.