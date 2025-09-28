مديرون: دبي تتجه لتسجيل عام قياسي في حركة السياح الدوليين

قال مديرون وعاملون في قطاع الفنادق والسياحة، إن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً في الربع الأخير من العام الجاري، وتتجه إلى تحقيق عام قياسي آخر في معدلات تدفق الزوار، لافتين إلى أن حركة الحجوزات المستقبلية المؤكدة أعلى بنسب تصل إلى 30%، مقارنة بالعام الماضي.

الحجوزات الفندقية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «تدل مؤشرات الحجوزات الفندقية على أن الإمارة تشهد موسماً سياحياً نشطاً، تدعمه سياحة الترفيه من جهة، وسياحة الأعمال من جهة أخرى، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات والمهرجانات العالمية، وهذا ما يجعل الحجوزات المبكرة قوية، ومعدلات الإشغال أعلى من العام الماضي».

وأضاف خوجلي: «البيانات تشير إلى تسجيل دبي نحو 9.9 ملايين زائر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة لافتة مقارنة بالعام السابق، وهذا انعكاس مباشر لثقة الأسواق العالمية بالإمارة. كما أن قطاع الفنادق يترجم ذلك بارتفاع نسب الإشغال إلى مستويات تجاوزت 80%، ما يعكس قوة الطلب والقدرة على استيعاب التدفقات السياحية المتنامية».

وتوقع أن تسجل السوق الفندقية مستويات إشغال تفوق 90% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وصولاً إلى الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن جاذبية دبي تكمن في قدرتها على التجديد المستمر، فكل زيارة تختلف عن الأخرى، بفضل ما تضيفه من فعاليات ومعالم جديدة.

وأوضح خوجلي أن الحجوزات المستقبلية المؤكدة خلال الربع الأخير من هذا العام أعلى بنسبة 30%، مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً: «نتوقع موسماً وعاماً سياحياً قياسياً في دبي». ونوه بأن هناك تدفقاً غير مسبوق للزوار بغرض الأعمال والمؤتمرات.

ولفت إلى أن الإمارة واصلت على مدار العامين الماضيين تحقيق أرقام قياسية في أعداد السياح الدوليين، هي الأعلى على الإطلاق، وبناء على المؤشرات الحالية توقع أن تواصل دبي تسجيل هذه الأرقام خلال العام الجاري.

معدل الإشغال

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن «مؤشرات الإشغال المبدئية للربع الأخير من هذا العام أقوى من العام السابق»، مشيراً إلى أن معدل الإشغال الحالي يصل إلى أكثر من 80%، منذ بداية سبتمبر 2025.

وبيّـن عوض الله، أن «دبي تتجه لتسجيل أداء قوي وقياسي في معدلات التدفق السياحي»، لافتاً إلى أن الحجوزات المسبقة أعلى بنسبة 15%، مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن الأداء السياحي في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري يؤكد مجدداً قوة وجاذبية الإمارة وتفوقها على كثير من الوجهات العالمية، حيث شهدنا معدلات إشغال مرتفعة ونمواً متسارعاً في أعداد الزوار، مدعوماً بتنوع الفعاليات والمقومات التي تجعل من دبي الخيار الأول للمسافرين من مختلف الأسواق.

وتابع: «نشهد نمواً ملحوظاً في حركة الزوار من أسواق مختلفة، ما يعكس نجاح دبي في توسيع قاعدة أسواقها السياحية، والأداء القوي في الربع الأخير يعطينا مؤشراً إيجابياً على أن القطاع السياحي في دبي يتجه إلى تحقيق نتائج قياسية جديدة هذا العام».

الغرف الفندقية

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «لدينا اليوم أكثر من 152 ألف غرفة فندقية، تتوزع بين فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم، ومنتجعات شاطئية، وأخرى اقتصادية تلائم جميع الفئات. ومع دخول فنادق جديدة إلى السوق، لايزال الطلب يفوق العرض في كثير من الفترات».

وأضاف: «تشير أحدث المؤشرات إلى أن دبي حققت مستويات قياسية في عدد الزوار الدوليين، مع استمرار النمو في معدلات الإشغال الفندقي، وارتفاع متوسط العائدات اليومية للغرف، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المسافرون لهذه الوجهة. كما أن قطاع الضيافة المحلي تمكن من التوسع بوتيرة متوازنة، حيث يواصل إضافة فنادق جديدة تلبي الطلب المتزايد من مختلف شرائح السياح، بدءاً من الباحثين عن الفخامة وصولاً إلى المسافرين الاقتصاديين».

وتابع العوا: «يعتبر تنظيم الفعاليات الكبرى عاملاً مهماً لتحقيق موسم سياحي نشط. فالإمارة تستضيف بشكل مستمر، معارض ومؤتمرات دولية، إلى جانب مهرجانات تسوق وفنون ورياضة، تجذب عدداً كبيراً من الزوار. وهذا الزخم يمنح المدينة أفضلية تنافسية، إذ يضمن تدفقاً متواصلاً للسياح على مدار العام، وليس في المواسم فقط»، موضحاً أن مركز دبي التجاري العالمي يستضيف أكثر من 130 فعالية في النصف الثاني من عام 2025 تستقطب المشاركين من جميع أنحاء العالم.

جاذبية سياحية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس، إن «دبي مدينة لها جاذبية سياحية كبيرة، فالزائر الذي يأتي مرة، يعود مرات أخرى. وهذا ما يميزها عن كثير من الوجهات المنافسة»، مشيراً إلى الإمارة لديها مزيج فريد من الفعاليات العالمية، مثل التسوق والضيافة التي تلائم مختلف الميزانيات، والبنية التحتية المتطورة، ومرافق ووجهات لها شعبية كبيرة على الصعيد العالمي.

وأضاف الريس: «دبي تواصل تسجيل معدلات قياسية في التدفق السياحي، ونحن أمام موسم استثنائي سيعزز مكانة الإمارة وجهة أولى في المنطقة، ومركزاً عالمياً ينافس بقوة على صدارة المشهد السياحي الدولي».

وكشف أن معدل الحجوزات المؤكدة القادمة إلى دبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري، أعلى بنسبة 10%، وأكبر من معدلات العام الماضي للفترة ذاتها.

وقال: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، مع أداء قوي ومتنامٍ برؤية تستند إلى التنوع والابتكار والاستثمار المستمر في البنية التحتية والفعاليات العالمية».

وبيّـن أن قوة الأداء السياحي في دبي تتمثل في الجمع بين عناصر متعددة ضمن تجربة واحدة متكاملة، فإلى جانب المقومات الطبيعية مثل الشواطئ والطقس المعتدل شتاء، توفر المدينة شبكة ضخمة من مراكز التسوق العالمية، ومعالم عمرانية أيقونية، ومجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية، وهذا التنوع يجعل من دبي وجهة جاذبة لمختلف أنماط الزوار، سواء كانوا أفراداً أو عائلات أو مجموعات أعمال.

مطارات دبي

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس: «يبرز دور مطارات دبي في تعزيز هذا الأداء، إذ تشكل البوابة الأولى للزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، حيث يدعم قطاع الطيران حركة السياحة بفاعلية، من خلال الربط مع مئات الوجهات العالمية»، موضحاً أن هذا التكامل بين كفاءة شبكة النقل الجوي والقطاع الفندقي، يعزز قدرة الإمارة على استقطاب مزيد من السياح الدوليين.