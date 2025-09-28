تشغيل مصنع جديد للورق في «كيزاد» أكتوبر المقبل

تعتزم شركة «ستار بيبر ميلز» الإعلان عن بدء تشغيل مصنعها الجديد لإنتاج ألواح الحاويات الورقية المُعاد تدويرها، باستثمار قدره 54 مليون دولار (200 مليون درهم)، في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد)، خلال معرض «برو بيبر 2025» المقام من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 95%. ويقام المصنع الجديد على مساحة 59 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 135 ألف طن سنوياً من ألواح الحاويات الورقية المُعاد تدويرها. وقال المدير العام لشركة «ستار بيبر ميلز»، ماجد رشيد: «نتوقع بدء الإنتاج التجريبي في هذا المرفق المتميز قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم التوسّع التدريجي لاحقاً».

وأضاف رشيد: «يعكس هذا المشروع رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز الصناعات المستدامة. وقد صُمم وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يعتمد بشكل رئيس على نفايات الورق المجمعة محلياً كمادة خام أساسية. ومن خلال إعادة تدوير المخلفات المنزلية، سيُسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم رؤية (اصنع في الإمارات)، وتعزيز أهداف الدولة في حماية البيئة».

ويشهد الطلب على الأكياس الورقية والبدائل القابلة للتحلل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً متسارعاً، مدفوعاً بالإجراءات الحكومية ضد البلاستيك أحادي الاستخدام، وتزايد تفضيل المستهلكين للحلول المستدامة. وتشير الدراسات السوقية إلى نمو سنوي يراوح بين 10 و12%، مع حاجة دولة الإمارات وحدها إلى أكثر من مليار كيس ورقي سنوياً. وتُظهر البيانات المستقلة أن سوق التغليف الورقي في دول مجلس التعاون الخليجي التي تُقدّر قيمتها حالياً بنحو 9.5 مليارات دولار، ستصل إلى نحو 13 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.8%.